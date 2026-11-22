Las mejores imágenes de la UD Ourense contra el Racing de Ferrol, un partido en el que creer no fue suficiente.

El equipo de la UD Ourense firma ante el Racing de Ferrol su mejor partido de la temporada, pero los errores defensivos le condenan a una nueva derrota en un encuentro que llegó a tener de cara

La UD Ourense ofreció ante el Racing de Ferrol uno de sus mejores partidos de la temporada en cuanto a juego, pero volvió a quedarse sin premio. Los ourensanos compitieron de tú a tú ante uno de los candidatos al ascenso y llegaron a ponerse por delante en el marcador.

El conjunto rojillo dominó buena parte de la primera mitad, defendió con orden y encontró el gol en un remate de cabeza de Labrada. Sin embargo, un despiste defensivo permitió al Racing igualar antes del descanso y cambió el guion del encuentro.

Tras el paso por vestuarios, el equipo ferrolano tomó el control y se adelantó de nuevo, pero la UD Ourense reaccionó y logró el 2-2 con un gol de Jansonas. Con el Racing en inferioridad y el triunfo al alcance, otro error defensivo condenó a los ourensanos, que encajaron el definitivo 2-3 y sumaron su novena derrota.