Galería | Un partido para la UD Ourense en el que creer no fue suficiente contra el Racing de Ferrol (2-3)
IMPOTENCIA EN O COUTO
El equipo de la UD Ourense firma ante el Racing de Ferrol su mejor partido de la temporada, pero los errores defensivos le condenan a una nueva derrota en un encuentro que llegó a tener de cara
La UD Ourense ofreció ante el Racing de Ferrol uno de sus mejores partidos de la temporada en cuanto a juego, pero volvió a quedarse sin premio. Los ourensanos compitieron de tú a tú ante uno de los candidatos al ascenso y llegaron a ponerse por delante en el marcador.
El conjunto rojillo dominó buena parte de la primera mitad, defendió con orden y encontró el gol en un remate de cabeza de Labrada. Sin embargo, un despiste defensivo permitió al Racing igualar antes del descanso y cambió el guion del encuentro.
Tras el paso por vestuarios, el equipo ferrolano tomó el control y se adelantó de nuevo, pero la UD Ourense reaccionó y logró el 2-2 con un gol de Jansonas. Con el Racing en inferioridad y el triunfo al alcance, otro error defensivo condenó a los ourensanos, que encajaron el definitivo 2-3 y sumaron su novena derrota.
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