Cándido Gómez, entrenador del Ourense CF: “Un empate aquí nos sabe a poco”

El técnico ourensano Cándido Gómez, que este domingo debutaba en el banquillo del Ourense CF, compareció a la finalización del partido en Talavera para analizar el empate a cero final. “Teníamos que acabar y transitar rápido en el primer tiempo y no lo hicimos. Recuperábamos la pelota, pero volvíamos a quedar en el mismo sitio, con cuatro o cinco pases entre jugadores, no había progresión ni de jugadores ni de balón. Creo que en ese primer tiempo el Talavera llegó con muchos balones arriba, muchos saques de esquina, pero pienso que el partido estaba controlado. Nosotros apenas llegamos porque no ejecutamos bien el plan de juego”.

También comentó que “hubo un momento que cambiamos el sistema e incluso al final acabamos con un 4-4-2 porque no nos valía más que la victoria y lo hemos intentado, no jugando mejor, pero empujando más. Hemos tenido un contragolpe en el que pudimos haber hecho daño. Es cierto que ellos tuvieron también sus ocasiones porque el partido ya era un toma y daca, y no existía control. Ambos necesitábamos la victoria, nos vamos con un empate que a estas alturas del campeonato es verdad que es poco”.

Reconoció el técnico azulón que “el Talavera tenía su público, jugaba en su campo y partía con mucha ventaja, y nosotros lo que queríamos era pillarlos a la contra, pero transitamos muy lentos, esa no era la idea y ellos impusieron su juego. En la primera parte nos crearon peligro por el lado derecho y tuvimos que equilibrar numéricamente porque nos aparecían con tres contra dos. En la segunda parte cambiaron el ataque por el lado izquierdo y cargaron más por esa zona porque se dieron cuenta de que nuestro lateral estaba un poco justo físicamente y sufrimos mucho con esas entradas por banda”.

Poco tiempo

Cándido Gómez explicó que “llevamos tres días de trabajo, el primero casi fue perdido por el cambio de entrenador, y hemos entrenador jueves y viernes. La idea era salir un poco más rápido, hacer una serie de movimientos arriba, con los delanteros para entrar por dentro y por fuera, que el punta viniera a recibir. Eso hay que entrenarlo, necesitan unos automatismos y lógicamente en dos días no lo puedes conseguir. Entonces es lo que hay, si no estábamos funcionado así hemos intentado en el segundo tiempo ir un poco más directos y empujar. Cuando no puedes ganar de una manera, tienes que cambiar el disco del partido. Lo que no puedes es llegar al minuto 90 viendo que el Talavera es superior, nosotros no salíamos y no hacer nada. Hemos refrescado el medio campo, hemos intentado cambiar los jugadores de banda y a ver si empujando un poco más arriba hacíamos algo más, pero al final no pudo ser”.

El preparador pasó revista a lo sucedido. “Creo que los jugadores han peleado, era un partido muy complicado muy difícil, ante un rival que se jugaba la vida, había mucha tensión en el vestuario, y también que traíamos bajas de jugadores como César Moreno, Carmona o Amin. Son jugadores que le dan al equipo un poso porque tienen muchas batallas encima. Veníamos a una final y tres jugadores fundamentales no han podido jugar. Más dificultades, es imposible. El equipo ha dado la cara, aunque sí es verdad que sobre todo en la primera parte me voy un mal porque no vi el partido que había planteado”. Y terminó hablando de la última jornada y las opciones que puede tener su equipo. ”Mientras las matemáticas no digan lo contrario tenemos que pelear hasta el último minuto. El partido ante el Tenerife es muy importante, trataremos de ganarlo y si no nos da, acabar con la cabeza alta”.