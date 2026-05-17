El Ourense CF busca un milagro en la última jornada tras empatar en Talavera (0-0)

El Ourense CF salió vivo de Talavera. Es lo mejor que le pudo pasar porque, tras el empate a cero final, que fue el mejor resultado posible por los méritos hechos, aún tiene esperanzas en la última jornada. Todo pasa por ganar y que pierda el Avilés y no gane el propio Talavera.

Llegaban los ourensanos con técnico nuevo: Cándido Gómez al frente. Lo del dicho de entrenador nuevo, victoria segura quedará para una mejor ocasión. Esta vez, no surtió efecto y fue la misma película de casi todos los partidos fuera de casa donde solo ha logrado una victoria en toda la temporada. Casualmente en Espiñedo, que por cierto fue dónde ganaron casi todos. Así es muy difícil.

El 0-0 fue el mejor resultado porque lo normal visto el desarrollo del partido hubiera sido volverse con una derrota. Pese a lo mucho que se jugaban, ambos equipos, el único que puso toda la carne en el asador fue el Talavera, que no ganó el partido porque cuando vas en descenso es que no tienes la calidad necesaria en la plantilla para materializar las ocasiones que creas y también porque la suerte nunca está de cara como en el remate de Marcos Moreno en el minuto 91 que pegó en el poste, se paseó por la línea de gol y se marchó fuera.

Los primeros diez minutos fueron de tanteo con un disparo de Cuenca desviado y otro de Iker Punzano que paró el meta local. Con el paso de los minutos los locales apretaban, pero lo hacían muy precipitados lo que propiciaba que cometieran muchos errores. Con todo tenían el control y tuvieron opciones con un disparo de Arturo Molina que se marchó fuera, lo mismo que un remate de Nordin y otro de Di Renzo. Estaba tocado el Ourense CF que aguantaba las embestidas locales como podía. Alberto Sánchez, ayer novedad en la portería azulona evitó un remate de Pitu Doncel y otro disparo de Di Renzo se marchó fuera, lo mismo que un remate de Álvaro López que solo en el área la mandó a la grada. Pasado el achuchón local, el final de la primera parte fue lo mejor de los ourensanos que tras un corner obligaron a Belman a emplearse a fondo y un remate de Punzano en el 45 se fue desviado.

La segunda parte tuvo menos ritmo y menos presión local, salvo los primeros minutos cuando de nuevo Di Renzo perdonó en el segundo palo el gol. Se repuso el equipo de Cándido que empezó a irse arriba y tuvo una buena ocasión tras centro de Hugo Sanz que Aranzabe no remató bien.

Y en el tramo final, a los locales les faltó fortuna. Primero en un remate de Marcos Moreno y más tarde en otro de Edu Gallardo, y sobre todo en un disparo claro de Marcos Moreno, que con Alberto Sánchez batido, vio como la pelota pegaba en el poste, se paseaba por la línea de gol y se marchaba fuera por el otro lado, cuando además se conocía el gol del Cacereño en Zamora que aún les condenaba más.

La suerte esta vez sonrió a los ourensanos, que se salvaron de volver con una derrota, lo que al menos les mantiene vivos de cara a la última jornada en la que se jugarán, el sábado en O Couto, la salvación ante el Tenerife. Esta vez ya sin red porque solo les vale ganar y esperar que el Avilés pierda en Pontevedra y el Talavera no gane en Cáceres. Otra jornada de infarto.