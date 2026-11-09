La cantera también brilla en la Carrera Popular de San Martiño

La cantera del atletismo volvió a tener un papel protagonista en la 49ª Carrera Popular de San Martiño. Las jóvenes promesas del atletismo gallego tomaron las calles de Ourense para demostrar su talento en una jornada en la que también hubo espacio para los triunfos locales, las grandes actuaciones individuales y finales muy ajustados.

Carrera Sub 18: Mario Lorenzo fue el gran dominadorentre los canteranos

Mario Lorenzo consiguió su primera victoria en la prueba de casa. | Xesús Fariñas

La carrera de menores estuvo dominada por una de las grandes promesas del atletismo provincial. Mario Lorenzo, del Ourense Atletismo, se puso en cabeza casi desde el inicio (a su paso por O Posío, pasada mitad de carrera, ya aventajaba a sus perseguidor en 14 segundos) y ganó con un tiempo de 15:30, seguido del compostelano Martí Miguens, con 15:45. “Estou supercontento por poder gañar por vez primeira na casa. Xa fixera podio, pero nunca gañara. A pasada tempada estiven arriba nos Campionatos de España (obstáculos, 3.000 metros) e agora paso a sub-20, no que agardo facer as mínimas”, dijo el campeón. La primera sub-18 fue Claudia Pérez de Juan, del IES As Lagoas, con 19:25.

Carrera Sub 16: El triunfo masculino se fue a Vigo, el femenino se quedó en la ciudad

Los sub-18, sub-16 y sub-14, ya ubicándose en la zona de salida, en O Milenio. | Alán Pérez

Bajando de grupo de edad, Yonás Pousa Pan, tercero en la general de la carrera, fue el más rápido en la categoría sub-16 con un tiempo de 15:56. Pertenece a la Sociedade Atlética Vila de Vigo, que hizo triplete masculino, ya que le siguieron en el podio sus compañeros Lucas Costas, segundo con 16:26 y Nicolás Vázquez, tercero con 16:41. Anxo Míguez, del CD La Purísima, fue quinto y el mejor ourensano con un tiempo de 16:50.

En la categoría sub-16 femenino sí hubo victoria local. Se la quedó Sara Fernández Miguélez, del IES Blanco Amor, con un tiempo de 20:17, cuatro segundos menos que la lucense Daniela Rodríguez, segunda con 20:21, mientras que Sara Liébanas, del Vila de Vigo finalizó tercera con 20:47. A un paso del podio se quedó Alicia Outeiriño, del Divina Pastora Ourense.

Carrera Sub 14: La brionesa Ainhoa Reboiras ganó a rivales cuatro años mayores

Ainhoa Reboiras corta la cinta como ganadora. | La Región

Ainhoa Reboiras, brionesa del Atletismo Obradoiro, es sub-14, pero con 19:05 le ganó a todas las de su categoría, a las sub-16 y las sub-18. “Ha sido una experiencia muy bonita. Era mi primera vez en la San Martiño y ha ido genial. Un amigo de mi club me lo dijo y pensé, pues vamos a probar. Me quedan carreras por delante, de hecho ayer corrí otra”, afirmó. En sub-14 masculino ganó Nicolás Amado, del Atletismo Sada, con 17:00.

Carrera Sub 12: La prueba femenina se decidió casi por “photo finish”

Los carrera infantil, que reunió a las categorías sub-12 y sub-10, en el momento de vivir el pistoletazo de salida. | Alán Pérez

Más de dos millares de atletas, concretamente 2.073, estaban llamados a participar en la carrera infantil, la que cita a las categorías sub-12 y sub-10. Adrián Rodríguez Barril, del Atletismo Obradoiro, fue el más rápido en recorrer los 1.100 metros de esta carrera que tenía la meta ubicada nada más salir de la Ponte Romana, sentido Pardo de Cela. El brionés paró el crono en 4:09, cuatro segundos menos que Lucas Rojo Álvarez, del CEIP Seixalbo, que ocupó la segunda posición con 4:13, idéntico tiempo que Álex Cid Fernández, del CEIP O Couto, que completó el podio como tercero. La tripleta de jóvenes atletas que entraron con ese tiempo la cerró Jaime Fernández Ferreiro, del CD La Purísima, que ocupó la cuarta plaza.

El triunfo en la categoría sub-12 femenina se tuvo que decidir prácticamente en la “photo finish”, ya que Uxía Lama, del CEIP Mestre Vide y Olivia Currás, alumna del Salesianos Ourense, cruzaron la meta en el mismo segundo, con 4:25. Y solo un segundo después entró tercera la viguesa María Costas, con Maia Garrido Lafuente a su lado en la cuarta posición.

Carrera Sub 10: Triplete ourensano en la igualadísima carrera masculina

Últimos segundos antes de empezar a dar zapatilla por la ciudad. | José Paz

En la categoría sub-10, triplete ourensano en una prueba masculina que estuvo muy igualada. Gael Rodríguez, del CEIP O Couto, finalizó primero con un tiempo de 4:36. Le siguió Saúl Carril, integrante del Ourense Atletismo, segundo con 4:38. Y tercer puesto para Javier Fernández, del CD La Purísima, que cruzó la línea de meta marcando un tiempo de 4:40.

Mucho más contundente fue la victoria en la categoría sub-10 femenina de Ainara Gándara. La porriñesa se llevó el triunfo con un tiempo de 5:06, casi medio minuto menos que Sofía Maia Villar, componente del Lucus, segunda con un tiempo de 5:32, mientras que la tercera plaza la ocupó Aitana Rivera, de la AD Limiactiva, con un tiempo de 5:47.