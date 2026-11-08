Carrera Popular de San Martiño: una joya hecha en Ourense

Nunca falla, y no es un típico tópico. Incluso parece que tiene el poder de mantener a la lluvia a raya pese a las previsiones. La Popular de San Martiño volvió a demostrar que es la joya de la corona del deporte ourensano. Por cantidad y por calidad. La edición número 49, al filo de las bodas de oro, no fue una excepción. Más de cuatro mil atletas se citaron en la línea de salida instalada en el Puente del Milenio. Y eso solo en la cita absoluta. Desde allí cubrieron los 10 kilómetros homologados que terminaron por coronar a dos de los grandes favoritos. El español Abdessamad Oukhelfen (Vicky Foods) fue el primero en cruzar la meta con un tiempo de 29:16, lejos del récord de la Carreira, pero con mucho pedigrí. La etíope Kiros Muaz se alzó con la victoria en el cuadro femenino tras cruzar la meta en la decimocuarta posición general con un registro de 32:36. Ambos inscribieron su nombre en el palmarés de un evento que continúa demostrando que no pierde ni velocidad ni resistencia con el paso de las ediciones.

El inicio dejó una serpiente multicolor a lo largo y ancho del Puente del Milenio, con un nutrido grupo de aficionados viéndolos desde las alturas. Los nervios se mezclaban con los selfies, los estiramientos y los saludos a los conocidos que se daban cita en el público. Nunca faltan los disfraces. Pero con el pistoletazo de salida comenzó lo serio. Los favoritos y más veloces, colocados en el primer cajón, salieron a imponer un ritmo alto, que despejase el camino. En esa misión estaba Oukhelfen, dejando hacer de primeras a David de la Fuente (Playas de Castellón), que defendía el título logrado en el 2025. Una lucha a la que se unieron Esteban Basanta (Náutico de Narón) y Pablo Sánchez (Vicky Foods), con Alejandro Fernández (RunManiak), ganador seis veces de la San Martiño, opositando a llevarse el premio como mejor ourensano.

Ataque decisivo

Fueron los nombres propios durante todo el trazado. Hasta que Oukhelfen, campeón de España de 10 kilómetros y campeón de Europa de campo a través en dos ocasiones, cogió la moto y se fue sin mirar atrás. Un goteo de segundos a sus perseguidores que le proclamó campeón antes incluso de encarar la enorme recta de meta. Y, aunque no hubo récord (está en 28.42), hubo baño de masas cuando el internacional español levantó los brazos. Por detrás, esprintando, segunda plaza para David de la Fuente con 29:45, mientras que Basanta completó el podio de honor con 29:46. Alejandro Fernández finalizó en el séptimo lugar, confirmando que sería el mejor local clasificado.

Entre las chicas tampoco hubo sorpresas. Las etíopes Muaz y Mekonin trabajaron codo con codo para irse por delante. Cuando tocó decidir el triunfo, Muaz tuvo un punto más para lanzarse a por un triunfo que consiguió con 32:36, seis segundos menos que su paisana. La tercera plaza fue para Douae Ouboukir (Bidasoa), que certificó su tercera plaza con una marca de 33:42. La primera ourensana fue la joven Leyla Villar (Sanysec Ourense Atletismo), que paró el crono en 37:33.

Pero no solo de la élite vive la San Martiño. Hay muchas historias personales detrás. Cada uno de los más de 3.400 atletas que cruzó la meta en esta prueba absoluta cumplió con creces. Unos por la marca, otros por la experiencia, pero todos y todas hicieron grande a una cita que está en el ADN de la ciudad. Y el año que viene, a por el 50 aniversario. Una joven con mucha experiencia.

Abdessamad Oukhelfen, ganador masculino

Abdessamad Oukhelfen, ganador masculino | Óscar Pinal

Se estrenaba en la San Martiño y no le pesó el cartel de favorito. El español de origen marroquí Abdessamad Oukhelfen analizó su triunfo y la forma de conseguirlo: “Termino muy contento. Satisfecho de ganar, pero me he quedado muy cerquita del récord de la San Martiño. Ha sido una carrera muy divertida, sí, pero también muy dura. De eso se trata. Me voy muy contento de haber estado en Ourense”. Sobre su estrategia, el ganador señaló que quiso ir de menos a más. “Me habían comentado que era un trazado duro. Quería pasar por el kilómetro 5 en 14:50, un poco lento, y a partir de ahí ya se vería. Pero he cambiado y me he marchado solo en cabeza”, apuntó.

Kiros Muaz, ganadora femenina

Kiros Muaz, ganadora femenina | Óscar Pinal

Llegar y besar el santo. La etíope Kiros Muaz impuso su ley en su primera vez por el trazado ourensano. Sin embargo, exigente, no terminó satisfecha por un motivo concreto. “Estoy contenta, pero no me voy feliz porque no pude batir el récord de la prueba. Fue un circuito duro, con cuestas, y no hubo opción, con subidas y bajadas”, apuntó. De la mejor marca se quedó lejos, pero no fue por la lluvia caída a primera hora de la mañana ni por lo húmedo del suelo. “No, estaba bien, no fue un problema. Había buen agarre para correr, pero es verdad que el recorrido era exigente para tratar de hacer marca”, explicó la ganadora, que no cerró la puerta a regresar a la San Martiño: “Quizá”.