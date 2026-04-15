Carlos Canal hace historia para el deporte ourensano ganando al esprint

El ciclista de A Limia Carlos Canal se impuso en la segunda etapa de la Volta que se disputa en Galicia y que este miércoles tenía meta en Lugo. El corredor teléfonico es el segundo en la historia que suma victoria en una prueba del ciclismo de élite para Ourense, tomando el relevo de la conseguida por Raúl Rey en el Alto del Naranco en 1962.

"Ganar en la carrera de casa es algo con lo que soñé desde que empecé en el ciclismo y desde que se empezó a hacer esta prueba. He venido todos los años, muchas veces dando en el palo y por fin se ha logrado", decía Canal tras ganar una etapa con llegada en Barreiros.

El ciclista ourensano aprovechó el trabajo de su equipo y a 200 metros de la meta dio el arreón definitivo para despegar a Mats Wenzel (Kern Pharma) y a uruguayo Eric Fagúndez (Burgos-Burpellet-BH), segundo y tercero, respectivamente. Canal sacó el genio para ganar y explotó de alegría tras cruzar la meta.

"Sabía que mis compañeros se habían dejado la vida, y como picaba un poco para arriba, decidí lanzar desde muy lejos porque confiaba en sostener un esprint largo y así ha sido", explicó.

Mañana tercera etapa de la ronda con inicio en Carballo y final en Padrón. Un recorrido de 173 kilómetros y tres puertos en los que Canal seguro que vuelve demostrar quién es la élite del ciclismo mundial.