El Celanova, muestra de credenciales (2-0)

El Celanova celebró la victoria, en esta ocasión en la jornada inaugural de la liga donde acabó derrotando por 2-0 al Peroxa.

El panorama se le puso muy claro, ya que a los cuatro minutos de comenzado el encuentro, abrió el marcador. Un balón cruzado de Brais Outeiriño que conecta en el segundo palo Jorginho para establecer el 1-0.

Este gol lo fue justificando en los siguientes minutos, donde pudo llegar el segundo, pero el portero Xoel se interpuso en el camino de Brais Outeiriño al quedar mano a mano.

Los visitantes querían reaccionar, pero se encontraron con un oponente que volvió a estar cerca de marcar. Centro lateral que remata Manu y el esférico que se pierde cerca de los palos. Antes de llegarse al descanso, que los jugadores agradecían por el intenso calor, pudo anotar, pero no llegaron por muy poco a conectar un envío sobre el área.

La segunda parte tomaría un giro importante, ya que el Peroxa debía reaccionar. Pudo llegar al empate a los dos minutos de la reanudación con un cabezazo al larguero que salvó a los celanovenses y más tarde un pase atrás de Dante que remata Brais y la madera se vuelve a interponer.

Siguió empujando el equipo visitante y esta vez un control de Rubén con el pecho en la frontal del área acabó con un tiro envenenado que salvó con ciertos apuros por Valancia.

Despertó el local en otra acción que en esta oportunidad solventó el portero Xoel.