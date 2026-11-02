El Celanova, con paso firme y contundente victoria sobre el Maceda (4-0)

Nueva victoria del Celanova, esta vez frente al Maceda (4-0), que unido al empate del Córgomo coloca al equipo de Ángel Mociño a un par de puntos del líder. Los locales se encontraron con un rival disciplinado, que intentó cerrarle los caminos a los locales, pero aun así fue el que gozó de las mejores ocasiones. Javi Gallego puso a prueba al meta Ismael, que despejó su remate, y más tarde, el defensa Javi salvaba bajo palos una segura caída de su portería.

Pero una falta al borde de la frontal del área terminaría por convertirse en el 1-0. El tiro libre directo lo ejecutó Jorginho y tras rechazarlo Ismael el balón le cayó a Xaco que, sin oposición, abría el marcador. La oportunidad más clara de los macedanos fue un centro de Martín que remató Gaye de cabeza apenas desviado.

Arrancó aún más decidido el Celanova en el segundo tiempo y luego de una ocasión clara malograda por Alberto Blanco llegó el 2-0. Precisamente Blanco colocó un gran centro que Javi Gallego, entrando por el segundo palo, definió con un gran cabezazo.

El tercer gol de los celanovenes se produjo luego de un fallo garrafal del cancerbero que terminó aprovechando Mauro Mociño para resolver con un potente tiro. El Maceda intentó reaccionar y pudo recortar distancias tras una falta de Brais que cabeceó Fran yéndose el balón pegado al poste derecho. Tres minutos después Adán Gallego, en una gran acción individual, se filtró entre los centrales, pero su remate se estrelló en la cepa del poste derecho.

El que no fallaría sería Jorginho, estableciendo el 4-0 con un potente disparo que hizo estéril la estirada de Ismael. Más tarde Xaco pudo aumentar la ventaja ante un Maceda que terminó con diez por un duro castigo para Teo Álvarez.