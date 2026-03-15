El Cented no puede fallar frente al Tyde si quiere escapar de abajo

MUY CERCA DEL DESCENSO

A tan solo un punto del descenso se encuentra el Cented que visita al Tyde en un partido donde los de Manu Losada deben sacar los tres puntos para no complicarse la situación en la clasificación

El pontino Marcova pugna por un balón con Mauro.
El pontino Marcova pugna por un balón con Mauro. | Xesús Fariñas

Encuentro crucial el que tiene este domingo por la tarde un Cented Academy que visita al Tyde y que solo tiene un punto de ventaja sobre las posiciones de descenso. Los pontinos, que solo han ganado un partido a domicilio en toda la liga, precisan de los tres puntos frente al antepenúltimo para no meterse en problemas.

Para el encuentro en Tui, el técnico Manu Losada tendrá a su disposición la incorporación de Álex Vázquez, que llega cedido del Barco, pero pierde por sanción a Édgar y a Ocampo. Además, tampoco serán de la partida, Veloso, Bustelo y Etien. Por su lado, el Tyde, tendrá las importantes ausencias de Rabadán, Álex Tomé y Maxi.

Losada comenta que “es un partido en el que tenemos casi la obligación de ganar, igual que la tienen ellos. El Tyde es un equipo que conozco bien, entrené a siete jugadores de esa plantilla y sé que tienen un buen equipo por lo que debemos tener muchísimo respeto, porque tienen argumentos para hacernos daño, habrá que estar atentos”.

Álvarez Durán 1, 17:00 horas.

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