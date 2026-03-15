El Cented no puede fallar frente al Tyde si quiere escapar de abajo

Encuentro crucial el que tiene este domingo por la tarde un Cented Academy que visita al Tyde y que solo tiene un punto de ventaja sobre las posiciones de descenso. Los pontinos, que solo han ganado un partido a domicilio en toda la liga, precisan de los tres puntos frente al antepenúltimo para no meterse en problemas.

Para el encuentro en Tui, el técnico Manu Losada tendrá a su disposición la incorporación de Álex Vázquez, que llega cedido del Barco, pero pierde por sanción a Édgar y a Ocampo. Además, tampoco serán de la partida, Veloso, Bustelo y Etien. Por su lado, el Tyde, tendrá las importantes ausencias de Rabadán, Álex Tomé y Maxi.

Losada comenta que “es un partido en el que tenemos casi la obligación de ganar, igual que la tienen ellos. El Tyde es un equipo que conozco bien, entrené a siete jugadores de esa plantilla y sé que tienen un buen equipo por lo que debemos tener muchísimo respeto, porque tienen argumentos para hacernos daño, habrá que estar atentos”.

Álvarez Durán 1, 17:00 horas.