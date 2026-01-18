El Cented quiere reencontrarse con la victoria frente al Cultural Areas

Luego de sumar un punto de los últimos 12 en juego, el Cented Academy intentará reencontrarse con la victoria frente al Cultural Areas. Manu Losada, entrenador de los pontinos, expone que “el equipo se ha dado cuenta de que hay cosas que cambiar por lo que abordamos el partido con muchas ganas de sumar de tres, ya que llevamos una serie de partidos en la que nos está costando hacer goles. Queremos darle continuidad en el juego y sabemos que el Cented donde más puntos ha hecho es en casa, por lo que queremos reafirmarnos en nuestro campo. Creo que nos enfrentamos a un buen rival, que tiene muchas capacidades técnicas y velocidad, unas características que tenemos que intentar paliar. Sabemos que tenemos que estar al cien por cien para poder ganar este partido”.

No serán de la partida en los locales, Ocampo, Sergio, Veloso y Enio; y en el Cultural Areas, Gustavo. En el Cented podía debutar Godoy, su último fichaje.

Oira, 16:30 horas.