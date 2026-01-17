Gustavo Godoy refuerza al Cented

El Cented Academy continúa moviéndose en el mercado de fichajes. Este viernes se confirmó su última incorporación, la del defensa Gustavo Godoy (Las Palmas de Gran Canaria, 2004), que procede del CD San Isidro de la Regional Preferente de Las Palmas.

Godoy es un central que destaca por la buena salida de balón y el desplazamiento en largo, además, tiene un buen dominio del juego aéreo. El futbolista canario llega hasta Oira para sufragar el déficit de centrales, habida cuenta de que Ocampo todavía sigue recuperándose de una lesión.

Convocado ante el Areas

El defensa canario lleva varios días entrenando bajo la batuta de Manu Losada y podría tener este domingo sus primeros minutos frente al Cultural Areas al haber entrado en la convocatoria y tener ya la ficha con su nuevo equipo.

Gustavo Godoy militó en categoría juvenil en el Victoria, Tudelano y Arucas, de División de Honor, para luego recalar, ya en su etapa sénior en Tercera Federación, en el Naval Reinosa. En la última temporada defendió los colores del San Isidro. Tras esta incorporación, el Cented seguirá reforzando el plantel de Losada para asumir con garantías la segunda vuelta.