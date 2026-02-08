El Cented viaja hasta Coia para medirse a un Alertanavia a la baja
QUIEREN SUMAR
Los pontinos, dos puntos por encima del descenso, enfrenta a un equipo que no atraviesa su mejor momento. Los de Manu Losada viajan sin varios jugadores para este partido
El Cented Academy intentará conseguir ante el Alertanavia en Coia la segunda victoria como visitante de la temporada. Los pontinos ocupan la duodécima posición con 24 puntos, a dos de la zona de descenso. “El Alertanavia es un equipo que no está pasando por un buen momento, lo que hará que estemos más atentos, porque si no estamos al cien por cien se nos puede escapar el partido. Por lo que hemos podido ver es un conjunto con una estructura espejo, los dos equipos jugamos prácticamente igual, por lo que habrá muchos duelos individuales y habrá situaciones que tendremos que interpretar bien. Si somos capaces de llevar el partido a donde queremos, podremos enfrentarlo con todas la garantías”, sostiene Manu Losada, entrenador de los pontinos. No estarán disponibles, Veloso, Alessandro Giraldi y David Vieira, sancionado.
Federativo Coia, 16:00 h.
