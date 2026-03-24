César Moreno, del Ourense CF: “El equipo tiene confianza”

El Ourense CF regresó de Pasarón con un punto tras empatar a cero ante el Pontevedra, lo que le permite seguir fuera de los puestos de descenso, con un punto de margen sobre el Guadalajara, que marca la línea roja con 32. No fue el mejor partido de los de Dani Llácer, pero al menos sumaron como visitantes y mantuvieron la portería a cero gracias a la gran actuación del cancerbero, Álvaro Ratón.

El centrocampista César Moreno, pieza importante en el centro del campo azulón, analizaba el encuentro: “No nos salieron las cosas como esperábamos, pero es un punto fuera de casa y tenemos que darlo por bueno. No hicimos un gran partido, pero estamos ahí y lo que tenemos que hacer es mejorar en ataque y en defensa, siendo intensos y sacrificados”. La igualdad de la liga es evidente: “No hay más que mirar los resultados, ocho empates y solo dos equipos lograron la victoria. Está todo muy parejo”.

En Pontevedra no salieron las cosas como queríamos, pero un punto fuera hay que darlo por bueno

Moreno prefiere ver el vaso medio lleno y no duda del objetivo: “El equipo está con mucha confianza y pienso que vamos a conseguir la salvación sin llegar a la última jornada”. Eso sí, reconoce que fuera de casa deben dar un paso más, a diferencia de O Couto, donde el equipo se muestra muy sólido: “Jugamos muy cómodos, por el campo y el apoyo de la gente; fuera se complica más”.

El jugador, natural de Cartagena, asegura sentirse muy a gusto en la ciudad: “Estamos encantados, Ourense me sorprendió gratamente, con mucha vida y gente alegre”, aunque admite que sus dos hijos le dejan poco tiempo libre.

Y sin descanso, el domingo llega un nuevo reto ante la Ponferradina: “Será otro partido complicado. Es un equipo hecho para estar arriba y ahora nos toca intentar devolverles la derrota”.