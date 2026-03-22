Dani Llácer, entrenador del Ourense CF: “Pusimos el modo superviviente”

Al final del partido, el técnico del Ourense CF, Dani Llácer, hablaba del derbi destacando que “sabemos lo difícil que es jugar fuera de casa para todos los equipos de la categoría. El Pontevedra está en play off y sabíamos que, en tramos, íbamos a sufrir, aunque entendíamos que podíamos haber estado algo más fluidos y con las cosas más claras, sobre todo con balón para generar más situaciones de peligro. En la primera parte no hemos estado bien y nos hemos equivocado mucho, aunque hemos estado estables para ser fuera de casa. Luego intentamos jugar con dos puntas para generarles algo más, y los primeros quince minutos se ha visto un mejor Ourense CF. Luego la expulsión condiciona todo, nos hemos puesto en modo superviviente y los quince minutos finales hemos defendido bien y aguantamos”. Habló también de lo que le cuesta ganar lejos del estadio de O Couto: “Es cierto que cuesta mucho a todos y es muy difícil. Hemos tenido partidos buenos como Salamanca o Barakaldo, y es cierto que esta vez, mereciendo menos, hemos sacado un punto. Es el fútbol, que muchas veces deja situaciones inexplicables. La reflexión que hago es que no haciendo el mejor partido hemos sacado un punto sobre todo sobreviviendo los últimos quince minutos de encuentro”.

Pontevedra

Por su parte, el entrenador granate Rubén Domínguez dijo que “esto no va de méritos, va de ganar y lo que te va a acercar es hacer las cosas bien. Ahora nos está costando pese a lo que estamos haciendo y también tenemos que darle valor a generar ocasiones tal y como está este campo. El equipo es una máquina de sumar, está claro que queremos de tres, pero no es fácil y la única manera es hacerlo bien. Todo el mundo se juega mucho, nosotros, pienso que hacemos más méritos, pero ya llegará, estoy tranquilo porque el equipo lo da todo hasta el último minuto”, Y terminó apuntando que “tenemos que estar tranquilos y a lo mejor en la fase final vamos a marcar las ocasiones que ahora no nos entran. En este partido pienso que hemos hecho méritos para llevarnos la victoria en un campo que, repito, está muy complicado”.