Cinco equipos pelean por evitar el descenso en la Primera Futgal

En la última jornada de liga estará en juego la permanencia y será entre cinco equipos, de los cuales La Purísima y Brollón se enfrentan entre sí y suman 37 puntos, los mismos que el Maceda y Francelos, ocupando la última plaza de descenso el Allariz, con 35.

Ante este panorama se presentan varias opciones: con un quíntuple empate a 38 puntos bajaría La Purísima, igual que si el empate es entre Allariz, Brollón y el cuadro colegial, que también acabaría bajando a los de David Valcárcel. Por otro lado, si ganan los alaricanos y pierde Brollón, descienden los lucenses y si vencen el Brollón y Allariz, el que perdería la categoría sería La Purísima. El Francelos solo baja si es el único que no puntúa en la jornada y el Maceda, a mayores, si caen ellos y el Francelos y acaban empatados con 37 puntos. Ahí el golaveraje particular los condena.

Los banquillos

Al entrenador Tomás Cibeira, del Francelos, que recibirá al Monterrei, el empate les vale: “Ante un triple, cuádruple o quíntuple empate estaríamos salvados. La única posibilidad para descender es perder nosotros, que gane Allariz y que pierda o empate La Purísima”.

En los macedanos, que esperan al Loñoá, su técnico, Xoel Docampo, no ha hecho cálculos “porque jugamos en casa y en lo único que pensamos es en ganar. Dependemos de nosotros. Cuando estudias para un cinco, acabas suspendiendo, hay que estudiar para un diez”.

El Allariz, que ocupa la última plaza de descenso, recibirá al Nogueira y su entrenador, Óscar Sabucedo, recuerda que ya vivió este tipo de circunstancias con el Antela y el Arenteiro B: “Con el filial dependíamos de terceros, todo lo contrario que ahora, ya que en caso de un triple empate con Brollón y La Purísima no somos el peor de los tres y bajaría La Purísima”.

En el choque entre La Purísima y Brollón, los de David Valcárcel siguen vivos. “Más que hacer cálculos, lo más claro es que hay que ganar, ya que dependemos de nosotros para conservar la categoría, para eso estamos trabajando toda la temporada”. Y en cuanto al que podría bajar: “No me atrevería a augurar nada”.

El entrenador lucense, Chura, asegura que están muy tranquilos: “El estar aquí era un premio y vamos a intentar seguir ahí, pero nosotros tenemos una estructura a nivel club y de afición que es más sólida que la categoría en la que estamos. Sabemos que ganando o empatando nos libraríamos del descenso, aun habiendo un triple empate con La Purísima y Allariz”.