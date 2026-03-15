Cita exigente para el Arnoia ante el Portonovo

El Atlético Arnoia recibe al Portonovo en A Queixeira, un campo donde no gana desde el 6 de diciembre, unos números que chocan frontalmente con los logrados como visitante, ya que solo ha perdido un partido en toda una vuelta y es el tercer mejor equipo fuera de casa. Todo ello provoca que los arnoieses ocupen una cómoda octava posición con 39 puntos, a tres o cuatro de lograr el objetivo de la permanencia. Esta jornada tienen un encuentro muy complicado, puesto que se enfrentan al Portonovo, cuarto clasificado y mejor equipo de la segunda vuelta.

Manel Vázquez, entrenador de los locales, asegura que “estoy satisfecho con el rendimiento del equipo, con la victoria de la pasada jornada hemos logrado la permanencia virtual y ahora nos queda el último paso para conseguirla matemáticamente, que era el objetivo principal. Ya hemos desterrado prácticamente el objetivo de quedar entre los cinco primeros con esa fase en la que no tuvimos suerte con los resultados, arbitrajes y demás temas extradeportivos. A corto plazo nos ponemos la meta de disfrutar y de conseguir la primera victoria del año en casa”.

En cuanto al Portonovo, reconoce que “nos enfrentaremos al rival más en forma de la liga y personalmente creo que junto al Lemos son las mejores plantillas de la categoría. Es uno de los favoritos para conseguir el ascenso y nosotros, que sufrimos la pérdida de jugadores muy importantes, no tenemos el fondo de armario que tienen ellos y al final se acaba notando”.

Vázquez no podrá contar con David Vázquez, por motivos personales, y con los lesionados Raúl Gallego y Manu Blanco. Mientras, en el Portonovo no estará el sancionado Diego Abal.

A Queixeira, 17:30 horas.