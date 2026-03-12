El regreso más esperado en el Arnoia

En agosto de 2024, Diego López (A Valenzá, 2005), delantero del Arnoia, sufrió ante el Pabellón la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y en junio de 2025 volvió a ser intervenido de la misma lesión. Un año y medio después, López dejó atrás la pesadilla y se volvió a sentir futbolista tras disputar 15 minutos frente al Umia en Barrantes.

El atacante ourensano recuerda como: “la primera lesión fue en un amistoso de pretemporada contra el Pabellón, me fui recuperando y tras ir convocado a varios partidos tuve el premio de jugar unos minutos en el último partido de liga ante el Verín, pero ya tenía unas pequeñas molestias que al final fueron grandes y tuve que volver a pasar por el quirófano y empezar de cero”. Después de jugar sus primeros minutos admite que: “todavía falta mucho para volver a mi mejor nivel, pero los plazos hay que cumplirlos y toca ir paso a paso”.

El jugador formado en la cantera del Barbadás y la UD Ourense reconoce que: “fueron muchos meses de recuperación y muy duros, estoy muy agradecido a la directiva, al cuerpo técnico y a mis compañeros por seguir confiando en mí. Eso habla muy bien de la familia que somos en el Arnoia”.

El “22” del Arnoia no se olvida tampoco del: “apoyo de mi familia y mis amigos, ya que aguantaron mucho y me ayudaron en todo momento en esta etapa tan larga de desesperación”.

Diego López, que estuvo presente en todos los entrenamientos de su equipo a pesar de no poder jugar, realizó la recuperación en el Centro REF a la vez que cursaba sus estudios de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico, lo que provocó que: “esté realizando las prácticas allí. Roberto Martínez se portó muy bien conmigo en todo momento y tras ayudarme en mi recuperación, me dio la oportunidad de hacer las prácticas en su centro, donde llevo desde el lunes. La verdad es que no hay mal que por bien no venga y ahora soy el que tiene que ayudar a los deportistas que sufren esas lesiones, en las que yo, por desgracia, tengo bastante experiencia”.

En cuanto a los objetivos que se marca para lo que queda de temporada, apunta que: “es ir cogiendo más musculatura e irme soltando en los entrenamientos. Según vaya acumulando minutos, iré teniendo más confianza, a ver si consigo marcar un golito pronto, aunque lo más importante es el equipo y queremos hacer un buen final de temporada, lucharemos por ello”.