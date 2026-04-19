Combate nulo en el derbi entre Atlético Arnoia y Sporting de Celanova (1-1)

El tercer derbi del curso entre Arnoia y Celanova acabó con el resultado que les faltaba, un empate. Reparto de puntos tras el 1-1 final en un duelo intenso y disputado entre dos equipos con diferentes objetivos clasificatorios.

El termómetro marcaba los 30 grados cuando arrancó en A Queixeira un choque en el que los locales salieron con una marcha más y pronto comenzaron a acercarse a la meta contraria. A los cinco minutos, un saque de banda de Gabri Losada le quedó franco a Manu Blanco, dentro del área, pero se encontró con el meta del Celanova, Valencia, que regresaba tras una grave lesión. Poco después, el portero visitante se lució tras una volea de Sandro Raposeiras, desde la frontal. Lo intentó también Rubén Arce con un libre directo que se fue rozando el poste.

Antes de la media hora de juego, Quintairos lanzó, desde su campo un balón largo a Tumbeiro y tras controlarlo, el colegiado pitó mano, dentro del área, de Javi Gallego. La pena máxima fue transformada por Rubén Arce. Tras el 1-0 se produjo una pausa de hidratación, ya que el calor era asfixiante y los jugadores lo agradecieron.

El agua y la charla de Mociño le sentaron bien al equipo blanquiazul, que presionó más alto y empezó a incomodar al Arnoia. En el minuto 33, el Celanova avisó con un centro de Xaco, desde la derecha, que remató en el segundo palo, Mauro Mociño, y paró Borja. En la siguiente jugada, Rivera botó un saque de esquina muy pasado que cabeceó Mauro Mociño para hacer la igualada. La primera parte se cerró con un centro de Quintairos, desde la izquierda, que remató Rubén Arce por encima del travesaño.

Después del paso por la caseta, Mociño realizó ajustes defensivos tras la lesión del central Coello y pasó a jugar con cinco atrás al retrasar a Rivera a la defensa. La segunda parte comenzó con menos ritmo, por lo que ambos equipos optaron por mover el banquillo. Cuando el encuentro llegaba a la hora, Tumbeiro finalizó una transición con un disparo cruzado que se fue rozando el poste.

Y poco después, el recién entrado Raúl Gallego envió la pelota al travesaño. Eran los mejores momentos de los locales, que lo siguieron intentando con un cabezazo de Tumbeiro tras un córner que se encontró con la gran respuesta de Valencia. El propio Tumbeiro mandó el balón al palo en el minuto 76. Los visitantes, bien armados atrás, lo intentaron en dos contras que Joni y Alberto Blanco no concluyeron con acierto.

En los últimos minutos, el Arnoia lo intentó con más corazón que cabeza, pero al final hubo repartos de puntos en A Queixeira, que deja al Arnoia a dos unidades del play off y al Celanova a cuatro de la permanencia.

Ficha técnica Atlético Arnoia: Borja, Martínez, Quintairos (Álex, m.82), Sandro Raposeiras (David, m.89), Rubén Arce (Raúl Gallego, m.61), Rivero (Diego López, m.89), Tumbeiro, Manu Blanco, Veloso (Miguel Peral, m.61), Charly y Gabri. Sporting Celanova: Valencia, Albertito, Miguel Mociño, Rivera, Joni, Javi Gallego (Rizos, m.89), Mauro Mociño (Alberto Blanco, m.67), Adrián Mociño, Coello (Mauro Dorado m.44), Xaco (Íker Baltar, m.67) y Manu. Goles: 1-0, m.27: Rubén Arce (p.) 1-1, m.35: Mauro Mociño Árbitro: Rodrigo González (A Coruña). Amonestó a Arce, Manu Blanco, Martínez, Rivero y Raúl Gallego en los locales; y a Manu, Miguel Mociño, Alberto Blanco y Joni en los visitantes, en los que fue expulsado, Sánchez, su segundo entrenador. Incidencias: A Queixeira. Cerca de 400 espectadores.