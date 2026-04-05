Otro día negro para el Ourense CF (2-1)
ZONA DE DESCENSO
El Ourense CF acaba la jornada en descenso en un partido en Avilés donde se adelantó pero la expulsión de Enol Coto provocó que jugará más de una hora con uno menos. Quicala, fue el mejor jugador del partido al anotar el gol de la victoria industrial además de, provocar la expulsión de Coto.
Paso atrás del Ourense CF, que perdió en Suárez Puerta ante el Real Avilés por dos goles a uno y cerró la jornada en descenso directo.
El choque que cerraba la jornada, con ambos equipos en zona de descenso, tenía una trascendencia clave. Los dos lo sabían y empezaron revolucionados, con muchas ansias de llegar a la portería contraria. Los locales apretaron primero y Ratón tuvo que emplearse a fondo en un disparo de Quicala Bari y un remate de cabeza de Uzkudun.
En el minuto 13, un gran centro desde la izquierda de Raúl Hernández lo cabeceó de forma magistral Martín Ochoa para poner el 0-1. El gol dejó tocado al cuadro asturiano y los de Dani Llácer pudieron ampliar la ventaja en el 23: nuevo pase de Raúl Hernández, Martín Ochoa controla en el área y dispara, pero Nando saca una pierna prodigiosa.
Sin embargo, en el minuto siguiente, de un córner a favor que detiene el meta local, saca rápido y coge a los ourensanos fuera de sitio, con Enol Coto como único defensa ante Quicala Bari. El colegiado pita falta y amarilla al azulón. El Avilés pide el VAR y tras revisarlo expulsa a Coto, dejando al Ourense CF con diez. Esa jugada cambió el choque. Antes del descanso, Quicala Bari centró y Uzkudun puso el 1-1.
En la segunda parte, los ourensanos empezaron bien, con saques de esquina y remates de Carmona y Adri Pérez, pero sin éxito. Los de Lolo Escobar avisaron con un remate de Santamaría de cabeza que se fue por poco. Llegó el 2-1 en otro error: Kevin Bautista abre para el omnipresente Quicala, que de tiro cruzado supera a Ratón.
De ahí al final, fútbol muy trabado y escasez de ocasiones. En el descuento, Isi Ros pudo sentenciar, pero Miguel Prado le quita la pelota. En el 94, Amin remata un centro de Adri Guerrero que se marcha fuera por poco, con Nando tapando la trayectoria.
Al final, nueva derrota del Ourense CF, que acumula cinco jornadas sin conocer la victoria y se complica cada jornada más. Ahora se sitúa cuarto por la cola, a un solo punto de la salvación, pero lo más preocupante es la dinámica negativa del equipo.
Ficha técnica
Real Avilés:
Nando; Edu Campabadal, Andrés Carmona (Isi Ros, minuto 52), Babin, Eze, Adri Gómez, Quicala Bar (Raúl Rubio, minuto 81), Kevin Bautista (Luis Alcalde, minuto 89), Uzkudun (Cristian Rivera, minuto 81), Berto Cayarga y Santamaría (Javi Cueto, minuto 89).
Ourense CF:
Álvaro Ratón; Enol Coto, Hugo Sanz (Amin, minuto 89), Fran Carmona (Adri Guerrero, minuto 85), Jelbat, Álvaro Yuste, Aitor Aranzabe (Nacho Castillo, minuto 79), Jerin, Sergio Benito (Miguel Prado, minuto 31), Martín Ochoa y Raúl Hernández (Adri Pérez, minuto 46).
Goles:
0-1, minuto 13. Martín Ochoa.
1-1, minuto 44. Uzkudun.
2-1, minuto 65. Quicala Bari.
Árbitro:
García Gómez, del colegio extremeño. Expulso al jugador ourensano Enol Coto en el minuto 28. Mostró tarjetas amarillas a los jugadores locales Andrés Carmona, Quicala Bari, Berto Cayarga y Álvaro Santamaría. En el Ourense CF la verían Fran Carmona y Miguel Prado.
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