Una Copa para ahogar las penas de la UD Ourense

La UD Ourense regresa esta noche a la Copa del Rey y buscando pasar página a los problemas en la liga. Será desde las 20:30 horas en el campo de El Malecón, dónde les espera la Gimnástica de Torrelavega. Dos equipos que llegan en una situación muy complicada y que buscarán resurgir y que el torneo copero sirva de bálsamo a la mala situación deportiva que ambos atraviesan. Los locales son colistas en Segunda Federación y vienen de ser goleados por el Ourense CF.

Relacionado Juan Carballo paga por todos en la UD Ourense

Será la segunda participación del equipo rojillo en el torneo del KO. El debut fue hace un año en O Couto. El 29 de octubre de 2025 quedó marcado en la historia con el choque ante el Pontevedra, dirigido por el ourensano Rubén Domínguez. Los rojillos compitieron de tú a tú y cayeron en la tanda de penaltis. Pero eso ya es pasado y esta noche seguro que será otra historia muy diferente.

Llegan los rojillos con el cese del técnico Juan Carballo y su segundo, Pol Bueso, todavía en el ambiente y sin que en el club hayan encontrado un sustituto. El remedio de urgencia ha sido que Alberto Nóvoa, entrenador del equipo juvenil, y Ramón Dacosta, que entrena en la base, y que fueron los elegidos para viajar al frente del equipo y sentarse esta noche en el banquillo. También ha viajado Adrián Padrón, aunque está sancionado y no podrá estar en la banda.

Varias ausencias

El equipo rojillo, que viajó este martes a las dos y media de la tarde rumbo a Torrelavega, lo hace también con varias ausencias. Además de Rufo y Viti, lesionados de larga duración, tampoco estarán presentes el defensa Julio Cabrera, que está sancionado en el torneo copero de cuando jugaba en el Cádiz, ni Diego Tejón y Cristian Carro, que arrastran problemas en los isquiotibiales. Para completar la convocatoria han sido llamados los juveniles Iago Feijoo y Mauro Varela. Un partido en el que la UD Ourense buscará pasar la eliminatoria, que además de calmar el mal ambiente que han generado las dos últimas derrotas, podría ser también una inyección económica muy importante para las arcas del club dependiendo del rival que pueda tocar en suerte en la próxima eliminatoria. Pero antes hay que superar la de esta noche.

Enfrente estará una Gimnástica de Torrelavega, a la que pudieron observar el pasado domingo en el campo de O Couto ante el Ourense CF, donde perdieron por tres goles a cero, y que también está en una situación delicada. Los cántabros son colistas del Grupo 1 de Segunda Federación, solo han ganado un partido y suman cinco puntos. El equipo está sumido en una crisis de la que no se libra su técnico Mario Gutiérrez, también muy cuestionado y que podría ser cesado en caso de quedar eliminados. También se duda mucho de la composición de la plantilla que ha conformado para esta temporada.