Juan Carballo paga por todos en la UD Ourense

Era la crónica de una muerte anunciada. Juan Carballo fue cesado como técnico de la UD Ourense y ya le buscan sustituto. Y aunque no sorprendió, porque los resultados son los que marcan el devenir de los acontecimientos, y desde hace semanas en los mentideros del fútbol ourensano se rumoreaba el cambio, la pequeña recuperación del equipo con los empates ante Cacereño y Real Unión y la victoria ante el Barakaldo alargaron una destitución que ya estaba decidida.

La derrota el pasado sábado en Getxo ante el Arenas (2-0), y sobre todo la forma en que se produjo, fue la gota que colmó el vaso. El sábado por la noche, con el equipo de vuelta a Ourense, el rumor extendido era que Juan Carballo no continuaría como entrenador de los rojillos. El domingo por la mañana, el técnico recibió una llamada telefónica del director deportivo, Fernando Currás, en la que le confirmó el cese. Con todo, el club no lo hizo oficial hasta este lunes a última hora de la mañana.

Antes, a primera hora, Carballo se pasó por las instalaciones de Os Remedios para despedirse de la plantilla. Con él se marcha también su segundo, Pol Bueso, aunque desde el club no lo han confirmado. Están pendientes de Adrián Padron y del preparador físico, Pablo Díaz, que acaba de llegar la pasada semana. Su continuidad esta supeditada al nuevo técnico.

Mañana Copa del Rey

En medio de todo esto, mañana a las ocho y media de la tarde visitan los campos del Malecón para enfrentarse a la Gimnástica de Torrelavega en partido correspondiente a la Copa del Rey. Aunque tampoco está confirmado, el técnico de la base Ramón Dacosta podría ser el que viaje al frente del equipo para este compromiso. Un partido muy importante porque lo que puede repercutir en la economía de los rojillos en caso de pasar la eliminatoria. Un equipo, el cántabro, que también tiene muy cuestionado a su técnico, Mario Gutiérrez, que en caso de quedar eliminados, podría ser cesado.

Se busca sustituto

Al margen de partido y competiciones, toca poner un sustituto de Carballo en el banquillo rojillo. Muchos son los nombres que han sonado en las últimas horas y multiples también los ofrecimientos, sin que por el momento hayan tomado decisión alguna en el club rojillo. Aunque dos parecen ser los mejor colocados: Óscar Gilsanz, que el último equipo que entrenó fue el Deportivo de A Coruña y que hoy tiene prevista una reunión con los mandatarios ourensanos, y Antonio Fernández Rivadulla, que la temporada pasada estuvo entrenando al Xerez en Segunda Federación.