La Copa Federación realizó el sorteo de la Fase Autonómica

Este martes tuvo lugar el sorteo de la Fase Autonómica de la Copa Federación, en la que figuran cuatro equipos ourensanos: Ourense CF, Arenteiro, Barco y Antela. La competición ya ha arrancado con mal pie, porque el Barco ha comunicado que no va a participar y el Arenteiro lo tiene prácticamente imposible.

En este primer sorteo habrá una eliminatoria previa que debería enfrentar al Ourense CF, actual campeón, contra el Arenteiro, pero todo hace pensar que no llegará a disputarse, por lo que el conjunto de Oira accedería directamente a los octavos de final, ronda que tampoco jugaría por la retirada del Barco. Ya en cuartos de final, se mediría con el vencedor del encuentro entre Antela y Gran Peña. El ganador de la Fase Gallega recibirá un premio de 3.000 euros y participará en la Fase Nacional, donde podrá optar a disputar la Copa del Rey.