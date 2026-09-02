Copa, torneo y liga, en ese orden para el COB

El baloncesto va calentando motores en un mes de septiembre que arrancará para el COB con la Copa Galicia de este fin de semana en Santiago y terminará el día 26 con la visita del Tizona al Pazo en la primera jornada de liga. En medio, del 16 al 19, se disputará la segunda edición del torneo As Burgas Basket Cup.

“É importante ver a implicación que teñen todas as administracións para que actividades deste tipo vaian adiante. Este ano imos ter tres equipos da máxima categoría masculina na ACB. Teño o soño de que a próxima lexislatura da Federación Galega teña catro equipos na ACB”, decía el presidente de la Federación Gallega, Julio Bernárdez, sacando pecho con sus clubes.

El torneo arrancará los días 16 y 17 con la competición femenina y lo hará con un cartel de lujo: el Araski, de la máxima categoría nacional; el Ensino, que disputó el play off por el título de la mano del ourensano Suso Garrido; un histórico como el Avenida de Salamanca y el Benfica portugués.

El vicepresidente de la Diputación, César Fernández, fue el anfitrión de un acto celebrado en la cancha central del Pazo: “Estamos dando o pistoletazo de saída a unha tempada que estou seguro nos vai traer moitas alegrías. É moi importante que estemos todas institucións comprometidas e estamos aquí para facelo con clube que nos permite ver baloncesto de élite. Esto ten que ser a semente que nos permita recolleitar o premio que todos esperamos”.

Los días 18 y 19 tomará el relevo la competición masculina. El COB se enfrentará al Oliveirense y el Palencia al Porto. Dos clubes con pedigrí en la Primera FEB ante dos de los mejores conjuntos de la cada vez más pujante liga portuguesa.

“Primero, quiero felicitar al COB como instigador de este gran torneo. Vamos a tener cuatro días de baloncesto de mucho nivel. En el Paco Paz siempre vivimos buen baloncesto y lo haremos otra vez en esta segunda edición. Me enorgullece que tenga las dos versiones. Dos días de gran baloncesto femenino y masculino. El COB está realizando un trabajo muy bueno, y este torneo es el reflejo de esa línea ascendente de los últimos años. Tenemos que felicitar a la directiva presidida por Diego (Regueira) y a la dirección deportiva, con Moncho y Sergio, para que nos sigan dando alegrías”, reconocía el responsable del Servizo de Deportes de la Xunta de Galicia en Ourense, Manu Pérez.

El concejal de Deportes, Aníbal Pereira, ponía en valor la calidad de los equipos que competirán en el torneo: “Estou seguro de que o soño de Julio (Bernández) de ter catro equipos na ACB estará moi pretiño de facerse realidade. Mentres tanto, imos desfrutar do camiño. O torneo vai saír espectacular. Fago un chamamento á afección para que se sume e veña a ver ao noso equipo na casa”.

Cerró el acto el presidente del COB, Diego Regueira: “Esta es la segunda edición de As Burgas Basket Cup, algo que nos hace mucha ilusión porque siempre es difícil consolidar un proyecto. Queremos que sea la segunda de muchas ediciones”. Y lanzaba el reto para intentar seguir subiendo peldaños en Ourense con el básket femenino: “Queremos acercar tanto el deporte masculino como el femenino; aunque por desgracia no tenemos equipo en el máximo nivel femenino, vamos a trabajar para ello”.