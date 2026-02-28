El Ourense CF hunde al Arenteiro en el Estadio de O Couto (2-0)

Otros tres puntos al zurrón. Ese era el objetivo del Ourense CF en el derbi y lo logró tras derrotar al Arenteiro. Un partido en el que los de Dani Llácer estuvieron más enchufados y centrados ante un equipo verde que, una semana, más volvió a dejar una imagen muy floja cuando juega fuera de Espiñedo y que sale de O Couto muy tocado, anímicamente y también en una clasificación que lo ancla a la zona de descenso.

Aunque el equipo de Jorge Cuesta estaba más necesitado, los azulones fueron los que salieron mejor y ya a los 30 segundos pudieron abrir el marcador. Balón largo de Enol Coto a la espalda de la defensa, que se lleva por velocidad Martín Ochoa, pero el meta Alvin evita el tanto en una gran intervención. A los diez minutos Adri Guerrero dispara bien, pero el defensa Moya aparece para mandar a córner.

Tras los dos primeros avisos llegó el 1-0. Falta que saca Hugo Sanz desde la izquierda y Jelbat, ganando la acción a su par, remata de cabeza de forma inapelable al fondo de la red.

El gol durmió el partido. El Arenteiro no podía y el Ourense CF se dejaba ir y estaba cómodo. Poco más destacable que un remate arriba de Martín Ochoa y otro flojo de Raúl Hernández que detuvo el meta verde. Todo hasta el minuto 40, en el que tuvo el empate el Arenteiro. Centro de Cuéllar que peina Luca Lorh y remata Víctor Mingo, pero ataja bien Ratón en dos tiempos. Un minuto más tarde Bastida deja para que Mingo dispare desde la frontal, pero de nuevo Ratón, con una gran mano, evita el tanto.

En la segunda parte repetición de la historia. Aviso azulón con remate de Jelbat fuera y en el 62, el 2-0. Error de Brais Val en la salida de la pelota, recupera Hugo Sanz, que cede a Martín Ochoa, que se adentra en el área y dispara al fondo de la red con la colaboración de Moya. Partido sentenciado a media hora del final.

Del Arenteiro no hubo más noticias. Un equipo muerto que no intentó ni meterse en el partido ante un Ourense CF que incluso pudo hacer el tercero en una contra de Guerrero, que se empachó de balón y terminó disparando fuera cuando tenía a dos compañeros solos esperando el pase. Después, en un centro chut de Hugo Sanz que Alvin mandó a córner. No hacía falta más castigo.