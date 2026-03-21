El Ourense CF empata en Pontevedra y se complica la vida (0-0)

Raúl Hernández ante la defensa de Alain Ribeiro durante el duelo en el Pasarón entre Pontevedra CF y Ourense CF.

El Ourense CF viajó hasta Pontevedra. Los de Dani Llácer disputaban su segundo derbi gallego en Primera Federación de manera consecutiva. El equipo azulón se encuentra fuera del descenso pero no podía fallar, ahora no depende de ellos y pueden acabar la jornada en descenso.

El ourensano Rubén Domínguez es el entrenador del Pontevedra. Los granates solo suman cinco empates en los últimos seis partidos. Necesitaban sumar tres puntos para mantenerse en los puestos de play offs donde existe mucha igualdad con nueve equipos en apenas tres puntos pero tuvieron solo uno que puede ayudarles.

El partido comenzó con el Ourense CF llegando sin mucho peligro en los primeros minutos. Pero fue el Pontevedra quien tomó la iniciativa en la primera mitad. Hasta en dos ocasiones Álex Compa vio como se le anulaban sus goles para adelantar a los locales.

En el minuto 20 llegó la ocasión más peligrosa de la primera mitad. Víctor Eimil robaba para el Pontevedra y tras una carrera de 50 metros su disparo era rechazado por Álvaro Ratón impidiendo que los locales se adelantaran en el marcador. Durante el resto de la primera mitad, las ocasiones no fueron claras y se llegó al descanso con el 0-0 en el marcador.

La segunda mitad fue dominada por el Pontevedra. El Ourense CF hizo dos cambios al iniciar con la entrada de Jerin y Martín Ochoa en el lugar de Muñoz y Rabádan. Parecía que mejoraba el juego azulón pero las más claras fueron para los locales.

Yelko Pino desde la frontal probó y obligó a Álvaro Ratón, mejor jugador azulón del partido, a esforzarse para evitar el gol. La entrada de Luisao dio vida a los de Rubén Domínguez que lo intentaron de todas las maneras pero sin posibilidad de anotar.

A falta de 13 minutos el Ourense CF se quedaría con diez jugadores por la expulsión de Jerin Ramos. Esta situación hizo que el Pontevedra apretara buscando la victoria, el Ourense CF replegó y aguantó el empate.

Un punto que mantiene a los locales en play offs pero que a los azulones no les permite alejarse del descenso. Los de Dani Llácer pueden acabar en descenso dependiendo de los resultados de sus rivales más directos.