La tecnología es una bendición o una maldición

Hoy en día la tecnología es una herramienta necesaria para nuestro día a día, pero en algunos casos es adictivo y ahí es donde entra la duda de si la tecnología es una maldición o no.

Según algunos especialistas en innovación, los avances tecnológicos ha mejorado la vida de varias personas. La digitalización de servicios, el acceso a información inmediata y el desarrollo de herramientas médicas son algunos de las cosas que podría decir que es una bendición.

Entre algunos problemas más, se encuentran la pérdida de privacidad, la dependencia digital y el aumento de la desinformación en redes sociales

Sin embargo, varios estudios dicen que hay muchos jóvenes adictos a los aparatos electrónicos. Entre algunos problemas más, se encuentran la pérdida de privacidad, la dependencia digital y el aumento de la desinformación en redes sociales.

Para algunos analistas, estos factores convierten la tecnología en una posible maldición si no se gestiona de forma responsable.

Benjamín Bastidas López

(Ourense)