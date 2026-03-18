La tecnología es una bendición o una maldición
La tecnología es una bendición o una maldición
Hoy en día la tecnología es una herramienta necesaria para nuestro día a día, pero en algunos casos es adictivo y ahí es donde entra la duda de si la tecnología es una maldición o no.
Según algunos especialistas en innovación, los avances tecnológicos ha mejorado la vida de varias personas. La digitalización de servicios, el acceso a información inmediata y el desarrollo de herramientas médicas son algunos de las cosas que podría decir que es una bendición.
Entre algunos problemas más, se encuentran la pérdida de privacidad, la dependencia digital y el aumento de la desinformación en redes sociales
Sin embargo, varios estudios dicen que hay muchos jóvenes adictos a los aparatos electrónicos. Entre algunos problemas más, se encuentran la pérdida de privacidad, la dependencia digital y el aumento de la desinformación en redes sociales.
Para algunos analistas, estos factores convierten la tecnología en una posible maldición si no se gestiona de forma responsable.
Benjamín Bastidas López
(Ourense)
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