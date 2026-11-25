Cada partido que pasa, el Arenteiro sigue creciendo. En la última jornada, derrotó 1-2 al Estradense, pese a jugar con un menos desde el minuto 41. “El partido se planteó muy bien desde el principio. La idea era marcar un gol y saber defender, y tuvimos la suerte de adelantarnos pronto en una acción de estrategia, una faceta en la que considero que somos bastante fuertes. Estábamos aguantando bien el choque hasta que llegó la expulsión de Gabi en el minuto 40. Con diez jugadores tocaba defender aún más y el campo parecía que se ponía cuesta arriba. Supimos defender a muerte todos juntos e incluso logramos marcar el segundo gol en otra acción a balón parado.

En el tramo final, me pitaron un penalti que considero de risa. Cargo hombro con hombro con el cuerpo, sin empujar ni agarrar, algo que a mí en el área rival nunca me pitan por mucho que me abracen. Metieron el 1-2 cuando quedaban unos diez minutos y nos tocó arroparnos todos atrás, defenderlo muy bien y amarrar los tres puntos”, sostiene David Nespereira, del Arenteiro.

El exdefensa del Barbadás considera que una de las claves de los verdes es el vestuario: “Hay un compromiso del doscientos por cien. Se ha hecho un muy buen equipo y, sobre todo, un grupo humano increíble. Esa unión es lo más importante y estoy convencido de que si seguimos en esta línea, iremos claramente hacia arriba”.