El 7 de octubre fallece Maricarmen y Sánchez inicia la precampaña el 10 de octubre en Dos Hermanas, con la vivienda como bandera y grandes elogios a aquella. “Hoy la causa social lleva el nombre de una mujer de 87 años” y exhibe una primera camiseta con el lema “La fuerza de la gente”. Surge un gran fracaso al descubrirse que, en vez de ser un ejemplo de lucha contra los desahucios, había sido durante décadas miembro del consejo de administración de una inmobiliaria dedicada a comprar viviendas y destinarlas a alquiler. Al PSOE también les falla su portavoz, Montse Mínguez, ardiente enemiga de los fondos buitre, que dimite al descubrirse que su pareja pertenece a ese grupo con sus 30 inmuebles. Estos hechos hacen a Sánchez olvidarse de la vivienda, al menos hasta el programa electoral.

El accidente provoca la dimisión del ministro Puente, las huelgas de ferroviarios los días 10, 12 y 17

La precampaña la inicia P.S. en Fuenlabrada, estrenando una camiseta con el eslogan “La fuerza de la gente”, que irá cambiando por “La fuerza del amor”, “de la mujer”, “de un país”, siempre acompañados por un bailecito. Pero queda alterada el 28 octubre por el accidente en la línea del AVE Madrid-Sevilla en Urda, con 69 víctimas mortales y comienza ahora un mensis horribilis. El accidente provoca la dimisión del ministro Puente, las huelgas de ferroviarios los días 10, 12 y 17. La Cumbre Iberoamericana no tiene el éxito deseado por Sánchez, con notables ausencias, y la huelga general del 11 de noviembre, convocada por UGT y CCOO, calificada como política, es un fracaso aunque sus líderes declaran que el resultado superó las expectativas (no señaladas previamente) y el Gobierno les premia al día siguiente con un decreto en el BOE que concede 30.000 euros a cada sindicato. En el mitin de Sánchez en Sevilla, el día 12, se da la sorpresa de la intervención de Begoña Gómez y la no menor sorpresa de su frase: “Durante mucho tiempo hemos sido ‘señoras de’, y ese tiempo ha terminado”. Nueva sorpresa es el descaro en la página 74 del programa electoral del PSOE en relación con los ferrocarriles: “... el derecho a la movilidad, la seguridad, han sido nuestra prioridad”.

Ahora es peligrosa la reacción de un “perro”

Y continúan las sorpresas: la celebración de dos Consejos de Ministros semanales hasta la víspera de la jornada de reflexión, con lluvia de millones para funcionarios, pensionistas y perceptores del ingreso mínimo vital. Estos acuerdos incumplen el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral que sanciona los electoralistas en este periodo, y aún no han llegado sanciones de la Junta Electoral Central. Las entrevistas en medios de comunicación, incluida una revista del corazón, con lógicos elogios a su esposa y a sus padres, contrastan con el duro debate con Núñez Feijoo, perdido por goleada. Ahora es peligrosa la reacción de un “perro”, no sin amo como se autocalificó, sino rabioso, al que aún le queda lograr un vuelco en los resultados en contra de las encuestas, modelo Lula de Silva, o fraude electoral, modelo Maduro.

Escribo estas líneas antes de publicarse las últimas encuestas, tomada mi decisión y haciendo una recomendación: no votar a Sánchez, sí botar a Sánchez.