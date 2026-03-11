David Nespereira, defensa de la UD Barbadás: “Vamos a luchar hasta el final”

El Barbadás arrancó un empate ante el Somozas (2-2) y recortó en un punto su distancia con la salvación tras el pinchazo del Cambados. Los azulones siguen de colistas y están a cuatro puntos de la permanencia. Uno de los jugadores clave, David Nespereira (Ourense, 1997), analiza el encuentro frente a los de Ferrolterra: “Hicimos un muy buen partido, en ningún momento fueron superiores a nosotros, de hecho llegamos mucho más que ellos, pero nos falló la puntería. A estas alturas de la temporada, si estamos abajo es porque han ido fallando cosas, no es mala suerte, pero sí que es cierto que todo va sumando y una vez que estás en esta situación, todo lo que puede salir mal, sale mal”.

Además, comenta que “nos está faltando una pizca de agresividad a la hora de defender. Al final es muy complicado estar haciendo un buen partido, ver que estás siendo superior a un equipo de arriba, o que por lo menos le estás plantando cara, y que te lleguen dos veces y marquen dos goles”.

En cuanto a las causas del mal curso, Nespereira añade el tema de los arbitrajes. “Sé que puede sonar a excusa, pero en todos los partidos comentamos con los equipos rivales que el nivel cada vez es más bajo, aunque nosotros no estamos para hablar. El problema es que todos vemos que el 90 por ciento de los árbitros son personas que se creen superiores y que no se puede ni hablar con ellos. Eso sí, hay un 10 por ciento con el que sí da gusto que te piten y que admiten que se pueden equivocar. Lo que está claro es que el pasado finde creo que nos pitaron el primer penalti en todo el año y están los vídeos para ver todos los que nos podrían haber señalado”, dice el azulón.

Con respecto a la salvación, Nespereira reconoce que “no soy un tío muy optimista, pero sí que un porcentaje alto de partidos salgo pensando que no han sido superiores. No voy a decir que nos vamos a salvar seguro, pero lo que sí puedo asegurar es que vamos a luchar hasta el final”.