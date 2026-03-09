Un punto que sabe a poco a la UD Barbadás (2-2)

El Barbadás continúa como colista después de empatar 2-2 frente al Somozas, cuarto clasificado, en un encuentro donde los azulones rescataron un punto gracias a un penalti transformado por el capitán Toño, a pesar de que, por ocasiones, merecieron más que los visitantes, que fueron mucho más efectivos.

Los locales no saltaron nada bien al verde y lo acabaron pagando muy pronto. Avisaron los de Ferrolterra con un disparo pegado al poste de Asier y un saque de esquina que desbarató el guardameta Borja Atanes.

A la tercera fue la vencida y a los 12 minutos, el delantero Aldán aprovechó un centro raso desde la banda derecha para batir al meta local con un disparo cruzado, dentro del área. El gol en contra hizo espabilar a los de Moncho Salgado, que poco a poco fueron haciéndose con el control del encuentro y las ocasiones comenzaron a llegar.

A los 16 minutos, un córner botado por Toño le acabó llegando a Nespereira, cuyo fuerte disparo se fue lamiendo el palo izquierdo de la portería de Iago. Poco después, lo intentó Ismael con un centro-chut desde la izquierda que se fue por encima del larguero.

El Somozas estaba desaparecido y los azulones lo querían aprovechar para recuperar las tablas. Pasado el ecuador del primer tiempo, Íker Gómez conectó un disparo desde la frontal que despejó con apuros Iago, quien volvió a intervenir para blocar un cabezazo de Marcelo tras un saque de esquina.

Cuando se llegaba al minuto 45+1, Íker Gómez hizo justicia al batir al portero visitante de disparo al segundo palo tras recibir un pase raso filtrado de Ismael desde el centro del campo.

Segundo tiempo

Tras el paso por los vestuarios, prosiguió el dominio azulón. Al minuto de la reanudación, Toño botó una falta lateral que fue cabeceada por Simón por encima del travesaño. Diez minutos después sería Íker Gómez el jugador que puso en apuros a Iago con un colocado disparo.

En la primera aproximación del Somozas en el segundo tiempo llegó el 1-2. Una buena combinación entre Aldán y Cambón terminó con un tiro cruzado de este último, que tras rebotar en un contrario, acabó en el fondo de las mallas.

Durante diez minutos, el Barbadás quedó en “shock” y casi lo aprovecha el ourensano José Pérez para sentenciar el partido con un disparo desde la frontal tras una buena jugada personal por banda la izquierda.

Los cambios activaron a los de Salgado, que volvieron a la carga. Primero, Carlos Villar cruzó en exceso tras un barullo en el área y poco después Iago se lució con una parada a bocajarro tras un disparo en el área pequeña de Íker Gómez.

En una contra, Sanmartín conectó un disparo desde la corona del área que se encontró con la buena intervención de Borja Atanes.

El Barbadás lo siguió intentando en varios saques de esquina y un libre directo de Toño que blocó Iago. En el minuto 90 llegó la recompensa con un penalti sobre Ismael que transformó con serenidad Toño.

La última jugada del encuentro fue un cabezazo de Nespereira que se fue lamiendo el poste. Al final, un empate que deja a los azulones a cuatro puntos de la salvación tras la derrota del Cambados.

Ficha técnica UD Barbadás: Borja Atanes; Nespereira, Pablo Corzo, Marcelo (Soriano, min.75), Poch, Simón (Pablo Ruiz, min.75), Toño, Ismael, Róber, Carlos Villar (Mano, min.81) e Íker Gómez. UD Somozas: Iago; Asier, Cabarcos, Iñaki Leonardo (Kike, min.72), Cambón (Pablo, min.83), Bruno, Joel López, Dopico, Aldán, Fanego (José Pérez, min.64) y Sanmartín. Goles: 0-1, Aldán (min.12). 1-1, Íker Gómez (min.45+1). 1-2, Cambón (min.63). 2-2, Toño (min.90). Árbitro: Rodrigo García (A Coruña). Amonestó al visitante Asier (min.90). Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 24 disputado en el campo de Os Carrís ante unos 350 espectadores.