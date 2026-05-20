David Soto, exjugador ourensano del UB Conquense: "Este Conquense es una roca"

Si alguien conoce bien a la UB Conquense es el defensa David Soto (Ourense, 1993), actualmente en el Intercity y que militó en el conjunto manchego durante la primera vuelta. El ourensano analiza al rival de la UD Ourense en la última eliminatoria del play off de ascenso: “El Conquense es un equipo muy sólido, su mayor virtud se encuentra en el aspecto defensivo, para mí es una roca. Es un conjunto que se adapta a un bloque bajo como a apretar arriba o a esperar al rival”.

Otra de las virtudes que destaca Soto del Conquense es que “son unos animales a balón parado, ya que tienen mucho repertorio y durante la campaña han hecho muchos goles en jugada de estrategia, que le han dado muchos puntos”.

A nivel ofensivo, reconoce que “no tienen muchas armas, ya que no realizan un juego muy propositivo ni sacan el balón desde atrás. Tampoco le dan muchas vueltas en el mediocampo para crear superioridades, simplemente van más a lo básico y juegan con los carrileros, que son gente rápida, para intentar meter el balón en el área a base de centros. La verdad es que son especialistas en no equivocarse y aprovecharse de los errores de los equipos rivales para castigarlos”.

El Conquense tiene un estilo opuesto a la UD Ourense, por lo que “si los unionistas empiezan a sacar el balón desde atrás y no son precisos en la salida de balón o en la búsqueda del tercer hombre, el Conquense, a nivel de presión o de esperar es muy bueno, por lo que tendrán que seleccionar bien donde arriesgar y donde no para intentar hacerles daño”.

En cuanto a los puntos débiles de los manchegos, Soto considera que “los equipos con juventud les incomodan bastante y la UD Ourense tiene ese perfil. Además, tienen mucha versatilidad y movilidad de jugadores, para hacerles daño es importante focalizarse en un lado y de repente cambiar al otro, algo que la UD Ourense hace bien. Otra cosa que a ellos no les gusta es la velocidad del contrario, si las ourensanos consiguen salir de esa primera presión, en el caso de que aprieten arriba, van a encontrar espacios, sobre todo entre el central y el carrilero”.

Eliminatoria larga

Con relación al doble enfrentamiento contra el Conquense, el exdefensa del Compostela y Pontevedra cree que “ellos van a buscar una eliminatoria larga, algo que ya han hecho durante la temporada, tanto en casa como fuera. Ellos van a intentar ir por el partido, pero con su estilo, que es que pasen pocas cosas y más en una eliminatoria a doble partido. Si en la ida no se encuentra bien, intentarán aguantar el 0-0 y esperar la vuelta en La Fuensanta”.

El Conquense juega con tres centrales, dos carrileros, un doble pivote y tres atacantes, un esquema muy parecido al del Reus, pero con un estilo más defensivo. “El Conquense no se caracteriza por tener un jugador destacado, sino que su fortaleza es que es un bloque muy compacto y sacrificado. A mí personalmente me encanta el mediocentro Vique Gomes y tengo debilidad por el delantero Quique González, ya que es muy peligroso y como tenga alguna, la puede enchufar”.

Soto, que se encuentra muy cómodo en el Intercity, le desea lo mejor a los ourensanos: “Ojalá que puedan conseguir el ascenso, sería muy bueno para la ciudad”.