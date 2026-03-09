El delantero del Polígono amarga al Nogueira (2-1)

El Polígono, que ya no se juega nada en esta liga, le complicó las opciones del Nogueira de jugar el play off al ganarle por 2-1. Los industriales salieron con una presión muy alta en los primeros 20 minutos, de lo cual derivó en el primer gol de Pato tras un robo de balón que dejó solo al delantero para definir por bajo.

Los afiladores intentaron reponerse del mazazo madrugador, se fueron asentando en el terreno de juego y comenzaron a tener ocasiones en las botas de Imrane y Marcos que no supieron resolver.

En la segunda parte, el Polígono volvió a salir más concentrado y, producto de eso, llegaría el 2-0, nuevamente con la firma de Pato. Una jugada por banda que en el rechace pega en el larguero y el balón cae mansamente en el segundo palo, donde el máximo goleador de los locales no tuvo más que empujarla al fondo de las malas sin oposición.

Con lo complicado que resulta levantar este marcador, el Nogueira embotelló a los anfitriones, con oportunidades claras como un disparo de Ander desde fuera del área cuyo rechace de Rodri cayó en la cabeza de Lobo, que remató siendo repelido una vez más por el cancerbero. Más tarde, un centro lateral de Ander que Imrane cruza al segundo palo donde no llegó el meta industrial para transformarse en el 2-1.

Ficha técnica Polígono: Rodri; Atiza, Siño, Manu, Germán Pérez, Choupas, Pato (Borja, minuto 67), Jota, David (Adrián Iglesias, minuto 67), Peque (Rubén Vila, minuto 87) y Víctor Cacharrón (Michael, minuto 60). Nogueira: Lucas; Marcos (Lobo, minuto 82), Gabri Moura (Hugo Ribao, minuto 84), Carlos Alonso (Gaye, minuto 84), Osorio (Popescu, minuto 67), Ander, Lucas Currás, Diego (Iago, minuto 67), Imrane, Nico y Gabri. Árbitro: Ero Rodríguez; cn Samuel Banga y Erea Pintos. Expulsó, con roja directa en el minuto 89) a Rubén Villa del Polígono. Enseñó cartulinas amarillas a los jugadores industriales Jota, Rodri, Choupas y David; mientras que a Lucas Currás, en el Nogueira. Goles: 1-0, minuto 4: Pato; 2-0, minuto 51: pato; 2-1, minuto 80: Imrane.

Expulsión

Sobre el final, el cuadro de Jorge Regal se quedaría con diez tras ser expulsado Rubén Villa por dirigirse de mala manera al árbitro.

En el resto de minutos que quedaban por delante, incluidos el descuento, con el Polígono jugando en bloque bajo intentando por todos los medios aguantar la presión final de los visitantes, que lo buscaron mediante centros que no encontraron un claro rematador.