Faltó eficacia en Valboa entre el Allariz y el Francelos (0-0)

El Francelos y el Allariz se tuvieron que contentar con un empate sin goles en Valboa, aunque pudo haberlos de contar ambos con una mayor puntería.

Los alaricanos tuvieron mayormente el peso del partido durante la etapa inicial en la que Beto dio el primer aviso con chut que se marchó apenas sobre el larguero. Respondió más tarde el cuadro local, con un cabezazo de Churry que, tras estrellarse en el travesaño, Damián remató alto.

Íker Rodríguez, que tuvo mucha participación, metió un balón largo para Luis, cuyo disparo se fue cerca del palo derecho y él, un minuto después, sacó un buen zurdazo que acabó besando el palo de Hugo Pena.

El gol deambuló cerca de la portería de los anfitriones, pero otra vez a Luis le faltó acierto al recoger un rechace del portero al tiro de Totó. También los postes jugaron en su contra, como en un disparo de Íker Rodríguez, y antes de llegar al descanso no afinó la puntería después de que Hugo Pena desviara un tiro de Beto.

El segundo tiempo fue mucho más disputado, aunque se pudo apreciar a un Francelos con más actitud y decisión ofensiva ante un rival que se propuso llegar a la contra, pero sin poner en aprietos al meta local.

El delantero Damián tuvo su oportunidad, con un remate que alcanzó a desviar Marcio, que tuvo más trabajo. La entrada de Hugo le dio más vida al ataque y el aporte de Merens comenzó a inclinar la balanza, pero el gol también se les resistía, como en la posibilidad de Chury al cabecear en plancha un centro de Hugo, o la posterior falta de Bulicas, que terminó estrellándose en el larguero.