Deporte alrededor de las uvas en Ourense

La tradición deportiva en la provincia suma cada año más fieles, tanto para despedir el año como para iniciar el nuevo. Miles de personas disputaron las distintas San Silvestre de Ourense, Castrelo de Miño y Pereiro de Aguiar, pero también hubo cita en Allariz, con A Derradeira. Pruebas deportivas, pero también solidarias para recoger alimentos que se repartirán en los próximos días.
La prueba de la capital fue la más populosa y terminó con la victoria absoluta de Mario Lorenzo y de Itziar Manso. En Pereiro de Aguiar los más rápidos fueron Héctor Rodríguez y Uxía Rodríguez.
La carrera de Pereiro de Aguiar también tiene sus fijos, que tras la prueba se citan para tomar el chocolate y la bica y abrir boca para la cena de Fin de Año. No faltó tampoco la San Silvestre en piragua que organizaron conjuntamente el club piragüismo Fluvial Allariz y el Concello de Allariz y contó con la colaboración de +Deporte. Asistieron 26 deportistas y recogieron 32 kilos de alimentos no perecederos. La alaricana es el único evento náutico de este estilo que se disputa en Galicia el último día del año.
La subida a Costiña de Canedo cumple ya 33 ediciones para empezar el año a la carrera o en bicicleta. Acudieron más de un centenar de participantes para consolidar una prueba en la que el cronómetro no importa, pero sí el propósito de un 2026 en el que los buenos hábitos sean protagonistas.
