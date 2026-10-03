El derbi entre el Arenteiro y el Antela voló para Xinzo (2-3)

El derbi disputado en Espiñedo entre Arenteiro y Antela se marchó para Xinzo después de que los de Bruno Gómez se impusieran por 2-3, un resultado que les permite mantener su buen comienzo liguero. El conjunto de O Carballiño, por su parte, compite en todos los partidos, pero no termina de encontrar recompensa al mucho trabajo que realiza.

El partido tuvo de todo. Buen ambiente en las gradas, goles, tensión sobre el césped y muchas tarjetas. El público se divirtió, aunque mucho más los aficionados llegados desde Xinzo.

Salieron mejor los locales, muy impetuosos, y a los 11 minutos se adelantaron en el marcador. Fue tras un centro desde la derecha de Martín Lamelas que Edu Ferreira, adelantándose a su marcador, cabeceó para superar a Bruno Pío.

El gol todavía dio más alas a los verdes. De nuevo Edu Ferreira, en el minuto 17, perdonó un mano a mano ante el meta antelano y, en el 24, Wilians se entretuvo demasiado y entre la defensa y el portero salvaron el segundo tanto. El único pero del Arenteiro fue irse al descanso con una ventaja mínima de 1-0.

Reacción visitante

La segunda parte fue otra película. Bruno Gómez movió el banquillo y su equipo espabiló. Empató en el minuto 55 gracias a un error de Abiodum en una cesión que aprovechó Tumbeiro, aunque el meta juvenil Maikel lo derribó. Penalti que lanzó el propio Tumbeiro, detuvo el portero y Charli, muy atento, aprovechó el rechace para poner el 1-1.

El gol noqueó a los verdes, que en el 59 encajaron el 1-2. Álex Cid controló y mandó el balón pegado al palo. Sin nada que perder, el Arenteiro se fue arriba y empató en el 64 tras un buen centro de Wilians que Abiodum remató de cabeza en el área pequeña.

Y en el 67 llegó el 2-3. Nuevo error defensivo que aprovechó Charly para controlar, darse la vuelta y superar a Maikel con un tiro cruzado.

Pudo sentenciar el Antela, pero no lo hizo. Primero Bernardo mandó un zapatazo arriba. Después, Álex Cid obligó a lucirse a Maikel, que contó con la colaboración del larguero. Más tarde, Tumbeiro, de cabeza, volvió a poner a prueba al meta juvenil, que pasó la prueba con nota.

En los siete minutos de descuento, los de Marc Vidal lo intentaron, pero ya no tenían fuerza ni ideas para más que colgar balones o sacar córners. Eso metió el miedo en el cuerpo a los de Xinzo, que suspiraron con el pitido final.