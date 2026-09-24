Francisco Vázquez, presidente del Arenteiro: "No pasa por mi cabeza abandonar"

BALANCE DE SU GESTIÓN

El presidente del Arenteiro, Francisco Vázquez, hace balance de sus tres primeros meses al frente de un club con todavía muchos frentes abiertos

El presidente del Arenteiro, Francisco Vázquez Rongel, antes de un partido en Espiñedo.
El presidente del Arenteiro, Francisco Vázquez Rongel, antes de un partido en Espiñedo. | Martiño Pinal

El pasado 26 de junio Francisco Vázquez Rongel asumió la presidencia del CD Arenteiro. Lo hizo a pecho descubierto y presentándose ante los cerca de 150 socios que estaban en Espiñedo, dejando las cosas claras. Les preguntó si querían “susto” o “muerte”, aunque la respuesta era muy evidente porque la segunda significaba cerrar. También dijo que no era un mecenas y que no venía a poner dinero, que él era un gestor y lo que pretendía era que cada quince días siguiera habiendo fútbol en Espiñedo.

Balance deportivo y llamada al compromiso social

Esta semana se cumplen tres meses y el máximo mandatario verde hace un primer balance: “En lo deportivo creo que es muy positivo. Conseguimos sacar un equipo adelante, que no fue nada sencillo, y estamos compitiendo bien. Perdimos dos partidos por la mínima y el pasado domingo ya conseguimos la primera victoria y espero que vengan más. Otra cosa es el aspecto económico y tengo que ser claro. Pienso que podíamos estar mejor, pero noto que a la gente de Carballiño le está costando mucho implicarse y por eso les quiero pedir un voto de confianza”.

Una deuda acumulada de más de 440.000 euros

Francisco Rongel le da muchas vueltas a la situación y tiene claro que con apoyo sacará el club adelante: “Es una situación un poco extraña porque veo una crisis de confianza que también entiendo y que viene por todo lo que se hizo mal en años anteriores, pero que piensen que las cosas van saliendo porque hace tres meses el porcentaje de no salir a competir era muy elevado”. Aunque él nunca tuvo ninguna duda: “Nunca llegué ni a pensarlo. Es cierto que hubo muchos problemas económicos. Llevamos desembolsados más de 210.000 euros, he puesto el aval, hemos tenido que pagar al contable y al abogado para poder seguir adelante con el preconcurso de acreedores… Y lo que nos queda”.

Reconoce que el principal problema a día de hoy es “arreglar la situación con la Seguridad Social, que son 316.000 euros, y con Hacienda, 128.000 euros, porque eso nos tiene atados. De hecho, nos embargaron 19.000 euros que teníamos en una cuenta y para solucionar esto necesitamos alrededor de 300.000 euros que nos hacen falta ya. Por eso pido un esfuerzo al pueblo, si se juntan diez o doce empresarios podríamos superar este escollo que es el que nos tiene atados”.

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