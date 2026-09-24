Francisco Vázquez, presidente del Arenteiro: "No pasa por mi cabeza abandonar"

El pasado 26 de junio Francisco Vázquez Rongel asumió la presidencia del CD Arenteiro. Lo hizo a pecho descubierto y presentándose ante los cerca de 150 socios que estaban en Espiñedo, dejando las cosas claras. Les preguntó si querían “susto” o “muerte”, aunque la respuesta era muy evidente porque la segunda significaba cerrar. También dijo que no era un mecenas y que no venía a poner dinero, que él era un gestor y lo que pretendía era que cada quince días siguiera habiendo fútbol en Espiñedo.

Balance deportivo y llamada al compromiso social

Esta semana se cumplen tres meses y el máximo mandatario verde hace un primer balance: “En lo deportivo creo que es muy positivo. Conseguimos sacar un equipo adelante, que no fue nada sencillo, y estamos compitiendo bien. Perdimos dos partidos por la mínima y el pasado domingo ya conseguimos la primera victoria y espero que vengan más. Otra cosa es el aspecto económico y tengo que ser claro. Pienso que podíamos estar mejor, pero noto que a la gente de Carballiño le está costando mucho implicarse y por eso les quiero pedir un voto de confianza”.

Una deuda acumulada de más de 440.000 euros

Francisco Rongel le da muchas vueltas a la situación y tiene claro que con apoyo sacará el club adelante: “Es una situación un poco extraña porque veo una crisis de confianza que también entiendo y que viene por todo lo que se hizo mal en años anteriores, pero que piensen que las cosas van saliendo porque hace tres meses el porcentaje de no salir a competir era muy elevado”. Aunque él nunca tuvo ninguna duda: “Nunca llegué ni a pensarlo. Es cierto que hubo muchos problemas económicos. Llevamos desembolsados más de 210.000 euros, he puesto el aval, hemos tenido que pagar al contable y al abogado para poder seguir adelante con el preconcurso de acreedores… Y lo que nos queda”.

Reconoce que el principal problema a día de hoy es “arreglar la situación con la Seguridad Social, que son 316.000 euros, y con Hacienda, 128.000 euros, porque eso nos tiene atados. De hecho, nos embargaron 19.000 euros que teníamos en una cuenta y para solucionar esto necesitamos alrededor de 300.000 euros que nos hacen falta ya. Por eso pido un esfuerzo al pueblo, si se juntan diez o doce empresarios podríamos superar este escollo que es el que nos tiene atados”.