Derbi de dinámicas en Oira entre el Cented y el Antela

El Cented y el Antela se ven las caras este domingo al mediodía en un derbi entre dos conjuntos que llegan con dinámicas diferentes. Mientras que los pontinos acumulan dos derrotas consecutivas, los albinegros quieren seguir sumando de tres para regresar a la zona de play off tras no jugar la pasada jornada.

Manu Losada, entrenador de los locales, tiene claro que “afrontamos el derbi con rabia e impotencia porque venimos de un partido en el que el fútbol no fue todo lo justo que tiene que ser, ya que merecimos ganar y llegaríamos al duelo de esta jornada de una manera un poco más tranquila”.

Con respecto a las claves, comenta que “el Antela maneja varios registros y lo hace muy bien, tenemos que estar muy concentrados y sólidos. Al final, ellos son un equipo que saben muy bien lo que quieren hacer, Bruno es un técnico que conoce muy bien la categoría y nosotros tenemos que dejar claro que hay que ser muy fiables y tener un poquito más de consistencia para afrontar este derbi y ganarlo”. Losada no podrá contar con Veloso, Giraldi, Marcova y Nico González.

En el bando antelano, el entrenador Bruno Gómez, que tiene las bajas de Andrés, Couto, Lois, Peque y Pedro, asegura que “el parón no es bueno para nadie, el futbolista siempre quiere jugar y estar activo, por lo que ha sido una semana diferente. En cuanto al derbi, siempre es impredecible, vamos con la intención de ser mejores que el rival, con nuestro estilo y minimizando sus virtudes. La clave va a estar en quien sea capaz de imponer su juego, ya que somos muy parejos, y lo va a decidir quien aproveche algún error del rival”.

Oira, 12:00 horas.