Derbi madrileño para la final del torneo Cadete “Ourense a Provincia Termal"

El once inicial del Cadete A del Pabellón que se enfrentó al Atlético de Madrid en el estadio de O Couto.

El estadio de O Couto acogió este sábado las semifinales del Torneo Cadete “Ourense, a provincia termal”, donde se midió el Atlético de Madrid contra el anfitrión Pabellón; y el Real Madrid contra el Celta de Vigo. En la primera semifinal, los de Martín Fernández cuajaron una buena actuación, incluso Álvaro estrelló el balón al poste en el tramo final, pero se vieron superados por el conjunto colchonero (2-0). Un gol en cada tiempo de Adrián Díaz y Marco Thulio fueron suficientes para que el Atlético firmara el pase a la final del torneo que organiza el Pabellón.

En la otra semifinal, el conjunto madridista se deshizo sin problemas del Celta tras endosarle un contundente 5-0. Los tantos de Hugo Moreno (2), Adrián Talavera y Unai Ordóñez dejó el partido resuelto en la primera parte . En el segundo tiempo, el Real Madrid redondeó la goleada con un tanto en propia puerta de Anxo.

A las 10:00 horas, Pabellón y Celta se medirán por el tercer puesto; y a las 12:00 horas, derbi madrileño en la gran final.