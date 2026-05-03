Derbi con sabor a ascenso entre el Verín y el Monterrei

Fred y Pepín luchan por el balón en el partido de la primera vuelta, en el campo de Rozavales.

En la tarde de este domingo el Verín busca en el duelo frente al Monterrei alcanzar su quinto ascenso a la Preferente, coronándose además ante su público campeón de liga, que sería el tercero de su historia en esta categoría. Su entrenador Vitor Ferreira espera que sea un gran día “porque estamos muy cerca de lograr el objetivo de esta temporada, pero no va a ser fácil porque nos enfrentamos a un rival que tiene muchas cualidades, es muy competitivo y está en la final de Copa”.

Durante la semana, el técnico comentaba que, tras ganar en Brollón, “los jugadores ven que está más cerca el ascenso y para eso tienen que ganar, luego pueden estar relajados y tranquilos”.

En este encuentro habrá en los banquillos un duelo entre dos entrenadores lusos. “Excepto en algunos amistosos, será la primera vez que nos enfrentamos oficialmente, por eso creo que será un partido bonito porque somos dos equipos que intentamos jugar bastante al fútbol, con un proceso de juego muy delineado y se nota en otros comportamientos trabajados y en un campo como el nuestro, cuyo césped está cada vez mejor”. Su única baja es la de Búfalo.

Entre tanto, Diego Paz, jugador del Monterrei, reconoce que su equipo se encuentra “en un buen momento, con confianza y este partido lo vamos a afrontar con todas las ganas del mundo y por supuesto, intentaremos ganarlo dando nuestra mejor versión”.

Reconoce además que no deja de ser un partido especial, “porque quieras o no, es un derbi, te juegues lo que juegues”.

Si bien en 20 días el Monterrrei afrontará su primera final de la Copa Diputación, el mediocentro es muy claro: “Estamos centrados en lo que viene cada semana y no pensamos lo que pueda ocurrir dentro de un mes. Esperamos con ganas esa final, pero vamos partido a partido”.

Otros de los retos que no pudo alcanzar el equipo fue volver a disputar un playoff de ascenso. “La verdad es que siempre se disfruta mucho y no haber alcanzado ese objetivo que nos habíamos marcado es una pena”, lamenta.

Diego se muestra muy satisfecho en lo personal. “Estoy contento con mi temporada, sobre todo el último tramo. Ahora tengo ganas de acabarla lo mejor posible”, añadió.

Sobre lo que pueda suceder en el derbi, dice que “espero un partido igualado, nada parecido a lo de la primera vuelta. Aquello debe ser un aliciente, una pizca más de motivación, como una revancha para intentar sacar lo más positivo”.

El técncio visitante Steven da Silva presenta las bajas de Marcos, que fue expulsado y Xurxo, que vuelve a estar tocado.

José Arjiz, 17:30 horas.