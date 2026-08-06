Derrota del Arenteiro 0-3 ante el Pontevedra en un partido de andar por casa

Arenteiro y Pontevedra se vieron las caras en el primer partido de pretemporada para un equipo verde de futuro por resolver. Los de O Carballiño celebraron el Trofeo Festa do Pulpo sobre el césped de Espiñedo y eso ya era noticia. No fue ante la UD Ourense, como estaba inicialmente previsto, pero sí contra un cuadro pontevedrés que ejerció de sustituto. Un par de horas de acción entre tanto despacho, dinero, deudas y burocracia, con el final todavía por escribir. Eso sí, con los verdes sin fichas dadas de alta y un árbitro, Jiménez Alberte, ya retirado. Un partido a medias.

Aspecto de la grada para presenciar el duelo amistoso. | Alan Pérez

El encuentro, en lo puramente deportivo, no tuvo demasiada historia. Los granates, dos categorías por encima, más rodados y en un entorno de estabilidad, empezaron con los goles sin esperar demasiado, dominando el balón y el ritmo ante un Arenteiro que tiene que trabajar en lo básico todavía. Corría el minuto 16 cuando Ilías Charid inauguró el marcador.

El mismo protagonista tuvo otro en sus botas a continuación, pero lanzó fuera. Seis minutos después, Alberto Gil puso el 0-2 desde fuera del área y, en el 26, fue Domingo Mba el que marcó el tercero. Frenaron el ritmo los de Rubén Domínguez y el resultado ya no se movió en una primera mitad que se agotó mientras iba perdiendo fuelle.

La segunda mitad siguió en ese todo. Ya comenzó el carrusel de cambios en ambos bandos y, uno de los incorporados, Marcos Bravo, tuvo la opción de ampliar la diferencia, pero le falló la puntería. Fue un tramo de partido más nivelado, sin demasiadas revoluciones, pero con más acercamientos del cuadro dirigido por Marc Vidal. Lo que no hubo fue más goles. El duelo se cerró con 0-3 y los objetivos de mínimos cumplidos en ambas escuadras.

El Arenteiro estrenó su proyecto 2026-2027, aunque eso ya es lo de menos. El partido importante para los de O Carballiño acaba mañana a las 12:00 horas, cuando sepa si puede o no inscribirse en Tercera Federación si pone sobre la mesa los 70.000 euros.