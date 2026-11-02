EMPEZÓ GANANDO
Derrota en casa del líder para el Estrela Verín (3-1)
EMPEZÓ GANANDO
Derrota muy digna de un Estrela Futsal con pocos puntos en la clasificación y muchos méritos en el inicio de una temporada en la que debuta en la élite. Las ourensanas marcaron pronto en la cancha del Melilla, aguantaron por delante hasta casi el descanso y tuvieron opciones de puntuar hasta el final, pero también es verdad que el rival fue superior y ganó con justicia.
A los seis minutos Sara Santos sacó un zapatazo lejano que obligó a la portera local y en el despeje el balón rebotó en Desha y se marchaba a la red (0-1). Por detrás en el marcador el Melilla nunca se desemperó. Jugó con criterio, moviendo muy bien el balón y acumulando ocasiones de todos los tipos, pero sin puntería o con mucho acierto de la portera visitante, Bía Silva.
Con mucho esfuerzo parecía llegar con premio el descanso para las verinenses, pero a 46 segundos del final y con el Melilla jugando de cinco entre Bía Souza y el brazo de la portera en la parada empataron el partido (1-1). Y poco después de salir de vestuarios, Emilly se fabricó un regate de calidad y sacó un zurdazo espectacular a la escuadra para completar la remontada (2-1). Ya en lo instantes finales, el Melilla sentenció con otro tanto de Emilly, desde los 10 metros esta vez (3-1).
Melilla:
María Valsera, Amandinha, Bía Souza, Irene Samper y Ana Luiza -quinteto inicial- Emilly, Nega, Dasha y Silvina.
Estrela Verín:
Bía Silva, M. León, Candela, Anita Ontiveros y Rafinha -quinteto inicial- Jeni, Sara Santos, Pau, Rafa Pato, Adriana y Nora.
Goles:
0-1, min. 6 Dasha (propia puerta)
1-1, min. 20 Bía Souza
2-1, min. 24 Emilly
3-1, min. 40 Emilly (diez metros).
Árbitro:
Tiare Belén Valencia y Rafael Olmos. Recibieron cartulina amarilla Candela en el Estrela Revoltosa Verín.
Incidencias:
pabellón Javier Imbroda: un centenar de aficionados.
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