Amigas y amigos:

Día de Difuntos, día en rojo, que nos mueve a elevar el vuelo. Día de Difuntos, día de negro, que nos invita a invertir para el cielo. Día de Difuntos, día para amar el mar de grandeza que nos legaron. Día de Difuntos, día para recordar a los que ya nos dejaron. Día de Difuntos, día para cuidar la Casa Común que nos prestaron.

El vocabulario litúrgico de estos días es un gozoso despliegue de grandeza, brillo, gloria e infinitud, porque celebramos la gran victoria de la cruz. Cuando muere un ser querido nos secuestran el gozo, y se pone a prueba nuestra fe, porque la fe cristiana no elimina el dolor, lo sitúa en un horizonte más amplio. A un cristiano le consuelan siempre las palabras de Jesús: “Os llevaré conmigo a la casa mi Padre”.

Jorge Manrique nos dejó escrito: “Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir…”. Nosotros sabemos que nuestras vidas son los ríos que fluyen y fluyen sin parar, sin acabar; sabemos que ni el río termina ni el hombre se aniquila; sabemos que ambos consiguen lo que suspiran. Río somos, ríos formamos, y océano en el cielo seremos

Desde el cielo nuestros muertos nos alientan a revertir el consumo desmedido, a estimar lo que tiene un valor verdadero: la naturaleza, la amistad, la paz. Nos impulsan a no dejarnos engañar por el “siempre más, siempre mejor, siempre más rápido”. Porque sabemos que infelices son los que siempre quieren más y más y mucho más; y nosotros sabemos que precisamos poco para vivir en paz.

Amigas y amigos, dejemos huellas bonitas mientras aquí estamos. Cantemos con Antoñito Molina: “… Y si ya que estamos de paso, / dejemos huellas bonitas. / La vida solo es un rato / pa no vivirla desde ahorita”. Francisco de Asís esperó a la hermana muerte cantando, porque sabía que con la hermana muerte comienza la sinfonía de la eternidad disfrutando. Comienza el mejor momento.

Adolfo Requejo Rodríguez (Ourense)