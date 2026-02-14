Una derrota con enfado del Atlético Arnoia ante el Valladares (1-2)

Derrota en los minutos finales del Arnoia frente al Valladares en un partido donde, una vez más, las decisiones arbitrales provocaron el descontento local.

El encuentro comenzó igualado, sin grandes opciones de gol, aunque los vigueses metieron el miedo en el cuerpo en dos transiciones ofensivas por parte de su mejor jugador, Varo, que abortó en ambas opciones el meta arnoiés Borja. Los de Manel Vázquez buscaban la misma fórmula, en una de ellas Rivero se fue en velocidad, centro al área, pero ni Tumbeiro ni Manu Blanco fueron capaces de rematar.

Pasada la media hora de juego llegó la primera jugada polémica. Tras un córner sacado en corto, Diego Souto puso un centro y Peral saltó con los brazos recogidos y sin mirar el balón que golpeó en el brazo y se fue a saque de esquina. El colegiado consideró punible la acción y señaló penalti ante las protestas locales. Héber fue el encargado de ejecutar la pena máxima.

El Arnoia se repuso al tanto en contra y en un centro lateral de Charly, Manu Blanco remató perfectamente de cabeza y envió el esférico a la red, devolviendo la igualada al partido, poco antes de los primeros 45 minutos.

En el segundo tiempo, los locales adelantaron líneas y el Valladares sufrió. Tumbeiro en un remate que detuvo Toni, Juan Pablo en un tiro dentro del área que salió desviado e incluso Sandro en un segundo balón que remató golpeando en un rival, evitaron el tanto local. Cuando mejor estaba el Arnoia llegó otra decisión más que discutida. En una pugna en medio campo entre Quintairos y Varo, el árbitro señaló falta, en una acción muy rigurosa, y sacó la segunda amarilla al central local, dejando a los arnoieses con uno menos cuando quedaban más de 20 minutos.

A partir de ahí, entre la desesperación local por las decisiones arbitrales y la inferioridad, el Valladares, vio opciones de llevarse el partido y comenzó a dominar. En el minuto 93, un cabezazo en el corazón del área tras un centro de Samu Vilariño le dio los tres puntos a los visitantes.

Enfado con los arbitrajes

Tras el encuentro, la junta directiva encabezada por Rodigo Aparicio mostró su enfado por los arbitrajes sufridos en las últimas jornadas: “Tanto la junta directiva como los aficionados del Arnoia queremos mostrar públicamente nuestro descontento con los arbitrajes de los últimos cuatro partidos. Somos un equipo humilde, pero no vamos a consentir que se nos trate de esta manera”.