Un desafío como una catedral para el COB

El COB vuelve al Pazo. Se apagaron las luces navideñas y el baloncesto reclama su espacio. Además, a lo grande. Lo hace con un derbi gallego entre los ourensanos y el Obradoiro de Santiago de Compostela. Desde su último partido en casa, muchas cosas han pasado en el cuadro cobista. Y pocas buenas. Aquella ante el Gipuzkoa fue la primera de las cuatro derrotas ligueras que encadena. Entre medias, un triunfo copero que dejó más sombras que luces. Y para que el bache no se convierta en socavón no parece el mejor rival. El Obra llega a Ourense lanzado, con 12 triunfos consecutivos en la competición, y el desliz copero el miércoles en su debe.

Sabe que el COB que tiene que llegar a la perfección si quiere tener opciones. No es pesimismo, es realidad. El objetivo es competirle a una máquina de guerra engrasada y con la moral en la estratosfera. Y eso es lo que su gente le va a pedir. Que recupere las señas de identidad que mostraron hasta hace un mes. Luego ya el resultado… Urge mejorar los porcentajes de acierto, que han caído exponencialmente y no siempre por grandes defensas del adversario, precisamente. El equipo no tiene esa calidad para finalizar, era sabido, y tendrá que afinar mucho y aprovechar sus oportunidades. Si fallar tiros cuando estás solo te pone en un compromiso con los rivales de la parte baja de la tabla, ante los “gallitos” puede hacer que te lleves la del pulpo.

Básicos

Volver a dominar en el rebote ofensivo y hacer que la defensa sea un factor determinante son otras necesidades, por no decir obligaciones. Y durante más tiempo. El COB aguantó tres cuartos en A Coruña o Madrid, rivales de esa entidad, pero luego se quedó sin batería. Para más INRI, Moncho López tendrá la baja de Martín Iglesias una semana más, a la que se une la de Carlos Jürgens, lesionado el pasado miércoles en Copa. Exprimir recursos y tirar de pizarra en una semana de más viajes que entrenamientos.

Al otro lado, un Obradoiro que llega tras caer en Palencia en duelo copero, sí, pero que en Liga acumula 12 triunfos consecutivos. Va lanzado, sabe lo que es tumbar al líder y, viendo su plantilla, se explica. Mucho y bueno en un equipo que solventó los contratiempos en forma de lesión con sustitutos de más caché y cifras en el talonario. Los puntos de Barrueta o Barcello, la dirección de Westermann y Speight Y el poder interior de Dos Anjos o Kravic, se complementan con todo lo que pueden sumar Diogo Brito y Héctor Galán, los galones de Sergi Quintela, el multiusos Denzel Andersson o la brega de Etxeguren. Y al frente de todos ellos, un Diego Epifanio que conoce de sobra el camino que lleva a la élite.

Tarde grande en el Pazo. Ambiente de gala asegurado. COB y Obradoiro se cruzan con tendencias opuestas. Los ourensanos tratarán de recuperar el pulso, que su afición ponga el extra que siempre pone, y mirar a los ojos al gigante santiagués. Un día para venirse arriba, tanto por el partido como por el contexto.