Despedirse en casa con una victoria, objetivo del Arenteiro

El Arenteiro le pone este domingo tarde el punto y final a tres temporadas de participación en Primera Federación. Lo hace recibiendo, desde las cinco a la SD Ponferradina, que estará acompañada por más de 300 aficionados, porque los bercianos se están jugando meterse en los play off de ascenso. Enfrente, los de Juanfran García buscarán poner el punto y final con una victoria que se le resiste desde hace 13 jornadas.

Faltarán a la cita los lesionados Alpha, Lasure, Víctor Mingo y Nacho Ramón junto a Jaume Cuellar que está sancionado. Aunque vuelven Jordan Sánchez, tras cumplir sanción y Bastida y Chuca ya recuperados de su lesión. El técnico verde afirmó que, “estamos llevando estas últimas semanas de la mejor forma posible. Los chavales no lo estan pasando bien, pero vienen a entrenar con la mejor disposición e intentaremos competir al máximo”.

Recogida de firmas

Fuera del aspecto deportivo, un grupo de socios de CD Arenteiro comenzó esta semana a recoger firmas y este domingo estarán a las puertas de Espiñedo para seguir haciéndolo con el objetivo de presentárselas a la directiva, solicitando una copia de los estatutos vigentes, las cuentas actualizadas de la temporada pasada, y el presupuesto de esta con el objetivo de conocer la situación actual del club ante la falta de información.