Despedirse en casa con una victoria, objetivo del Arenteiro
ANTE SU AFICIÓN
El Arenteiro juega su último partido en Espiñedo como equipo de Primera Federación tras tres años. El equipo verde quiere brindar una victoria ante la afición que estará recogiendo firmas antes del encuentro para pedir a la directiva las cuentas
El Arenteiro le pone este domingo tarde el punto y final a tres temporadas de participación en Primera Federación. Lo hace recibiendo, desde las cinco a la SD Ponferradina, que estará acompañada por más de 300 aficionados, porque los bercianos se están jugando meterse en los play off de ascenso. Enfrente, los de Juanfran García buscarán poner el punto y final con una victoria que se le resiste desde hace 13 jornadas.
Faltarán a la cita los lesionados Alpha, Lasure, Víctor Mingo y Nacho Ramón junto a Jaume Cuellar que está sancionado. Aunque vuelven Jordan Sánchez, tras cumplir sanción y Bastida y Chuca ya recuperados de su lesión. El técnico verde afirmó que, “estamos llevando estas últimas semanas de la mejor forma posible. Los chavales no lo estan pasando bien, pero vienen a entrenar con la mejor disposición e intentaremos competir al máximo”.
Recogida de firmas
Fuera del aspecto deportivo, un grupo de socios de CD Arenteiro comenzó esta semana a recoger firmas y este domingo estarán a las puertas de Espiñedo para seguir haciéndolo con el objetivo de presentárselas a la directiva, solicitando una copia de los estatutos vigentes, las cuentas actualizadas de la temporada pasada, y el presupuesto de esta con el objetivo de conocer la situación actual del club ante la falta de información.
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