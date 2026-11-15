Día grande en O Barco

El campo de Calabagueiros acoge este domingo, a las cinco y cuarto, el partido estrella de la jornada. El Barco, cuarto clasificado y uno de los equipos revelación en este comienzo de liga, recibe al líder casi intratable Boiro, que solo ha perdido un partido y suma 23 puntos en las diez jornadas disputadas.

Aunque la principal novedad del partido será el estreno del nuevo entrenador barquense tras la marcha de Agustín Ruiz y la interinidad ante el Céltiga del segundo, Fran González. El elegido el pasado lunes por la noche fue Brais Prados, que ya estuvo al frente del equipo en las sesiones de entrenamiento de esta semana. Precisamente de sus primeros días al frente del equipo hablaba el nuevo técnico: “Llego con mucha ilusión, he tenido una acogida muy buena por parte de la plantilla y estoy muy contento del trabajo realizado y me han dejado muy buenas sensaciones. Estoy con muchas ganas de debutar y más siendo en casa ante nuestros aficionados”.

Y lo hará nada menos que ante el líder Boiro: “Bueno, al final tienen que jugar contra todos, pero está claro que nos vamos a enfrentar a uno de los mejores de la liga. Es un equipo muy completo, con jugadores de calidad con una técnica muy alta y que saben adaptarse muy bien a cualquier circunstancia que se le pueda presentar en los partidos. Es un conjunto al que le gusta el fútbol combinativo, pero que también saben adaptarse porque tienen mucha capacidad de sacrificio”.

Además, agrega: “Nosotros también llegamos en un buen momento, tanto de juego como de resultados. El equipo está bien y cuando algo funciona tampoco es cuestión de cambiar mucho las cosas. Está claro que cada entrenador tiene su manera de trabajar y también que en una semana no da tiempo a darle muchos matices, más que unas pequeñas pinceladas. Estamos preparados para hacerles frente y seguro de que vamos a competir bien y tendremos opciones de llevarnos el partido”. La única baja es Jorge Benavides.

Calabagueiros, 17:15 horas.