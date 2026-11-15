España ante Europa, gobierne PSOE o PP

España cumple cuatro décadas en la Unión Europea con un balance histórico favorable, pero también con una contradicción incómoda: el país que hizo de la integración europea una de sus grandes apuestas políticas no ha adaptado suficientemente su manera de actuar a una UE que ha cambiado de naturaleza. Bruselas ya no se ocupa solo del mercado interior, los fondos o las reglas económicas. Decide cada vez más sobre seguridad, tecnología, energía y posición internacional.

Pablo Rupérez Pascualena identifica en un análisis del Real Instituto Elcano cuatro desafíos para superar esta particular crisis de los 40: gobernanza, cumplimiento normativo, consenso y comunicación. Son problemas distintos, pero conectados por una misma exigencia: pasar de la adhesión entusiasta a la influencia efectiva.

El primero es ordenar la política europea. Las decisiones comunitarias atraviesan ministerios, comunidades autónomas, reguladores y empresas, mientras los mecanismos formales de coordinación no siempre reflejan esa realidad descentralizada. No se trata de recentralizar por sistema ni de multiplicar reuniones. Se trata de definir responsabilidades, anticipar negociaciones y evitar que cada administración actúe cuando las decisiones ya están tomadas.

El segundo desafío es más incómodo. España se proclama europeísta, pero arrastra deficiencias en la aplicación del Derecho de la Unión. Una cosa es defender Europa en los discursos y otra trasladar sus normas con puntualidad y rigor. Los incumplimientos erosionan la credibilidad exterior y generan incertidumbre para ciudadanos y empresas. Mejorar exige recursos técnicos, cooperación institucional y control parlamentario, no solo reproches entre gobiernos.

El tercer reto es el consenso. La polarización española convierte con demasiada frecuencia los asuntos europeos en una extensión de la disputa doméstica. Sin embargo, el presupuesto comunitario, las reformas institucionales o una eventual ampliación de la Unión necesitan posiciones estables que sobrevivan a los cambios de gobierno. El acuerdo no obliga a borrar las diferencias ideológicas: permite defender intereses compartidos sin renunciar al debate democrático.

La cuarta tarea consiste en comunicar mejor. Europa no puede explicarse solo mediante notas oficiales, campañas publicitarias o declaraciones triunfalistas. Hace falta escuchar a la ciudadanía, hablar con los socios y dialogar con el tejido productivo. Una comunicación creíble debe reconocer también los costes, los desacuerdos y las decisiones difíciles de la integración. La UE afronta tensiones geopolíticas, competencia industrial y demandas de mayor autonomía estratégica. España tiene tamaño, experiencia y vínculos internacionales para contribuir a las respuestas. Pero ni su peso demográfico ni su historial europeísta garantizan por sí mismos la influencia. Esta depende de preparar propuestas, tejer alianzas, sumar apoyos y cumplir compromisos.

El futuro Gobierno, sea cual sea su signo, del PSOE o del PP, heredará estos cuatro deberes. La oposición también tendrá responsabilidad: fiscalizar sin convertir cada negociación en Bruselas en un arma electoral. Cuarenta años después de la adhesión, el objetivo ya no debería ser demostrar que España pertenece a Europa. Toca conseguir que participe con mucha más eficacia en las decisiones que definirán su futuro.

Al alza/La modernización La pertenencia a la Unión Europea ha contribuido a modernizar España, ampliar oportunidades y consolidar su presencia internacional. Ahora el país dispone de experiencia, peso económico y conexiones con América Latina y el Mediterráneo para intervenir en grandes decisiones comunitarias. El análisis de Elcano ofrece una hoja de ruta práctica: coordinar mejor las instituciones, preparar alianzas y defender intereses compartidos con una mirada que supere los ciclos electorales.