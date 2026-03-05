Diego Rivera, capitán del Celanova: “Tenemos que dejarnos la piel”

Uno de los jugadores más importantes del Sporting Celanova es su joven capitán Diego Rivera (Celanova, 2002), quien tras formarse en las Escuelas del Celanova y pasar por el Juvenil A de la UD Ourense cumple su quinta temporada en el primer equipo celanovense. Rivera reconoce que “para mí es muy especial poder jugar en el equipo de mi pueblo y más aún portar el brazalete de capitán. Desde pequeño siempre vine a San Rosendo y estar ahora en el verde y en una categoría como Preferente es fantástico, además, varios jugadores estamos entrenando a los niños en las Escuelas y eso es un proceso muy bonito”.

Rivera es indiscutible para el técnico Ángel Mociño y está siendo uno de los jugadores que más está creciendo en su primera temporada en Preferente: “Al principio sí que se nota el cambio de categoría, pero la verdad es que hora me siento cómodo y creo que estoy en un buen momento y con mucha confianza. No me puedo relajar y tengo que seguir trabajando y compitiendo, tengo que continuar haciendo lo que el míster pida de mí”.

Aunque el “6” del Celanova se desempeña en la posición de mediocentro, últimamente también lo está haciendo de central en una línea de cinco. “Esta temporada he jugado en todas las posiciones del centro del campo y también de central. La verdad es que me siento más cómodo en el medio del campo porque es donde llevo jugando toda la vida. Ahora bien, si hay bajas o cualquier otra circunstancia, estoy dispuesto a jugar, incluso, de portero”, apunta Rivera.

Después de 23 partidos disputados, los blanquiazules están a siete puntos de la permanencia, aunque tiene claro que “no nos vamos a dar por vencidos, ya sea por nosotros como por toda la gente que nos apoya y el club en general. Tenemos que dejarnos la piel hasta el final, ya que nosotros confiamos en que nos podemos salvar. Creo que tenemos capacidad para hacerlo”.

En el último encuentro, el Celanova empató 1-1 frente al Cented, “un resultado que nos tiene que servir como un punto de inflexión, ya que veníamos de varias derrotas seguidas y hemos vuelto a demostrar que somos competitivos, incluso en un campo tan complicado como es Oira”.

El próximo partido de los de Mociño es frente al Tyde, que también está en zona de descenso. Rivera es consciente de que “es un partido importantísimo, como cuando recibimos al Alertanavia, que había que sumar de tres y lo acabamos consiguiendo. Espero que este domingo se vuelva a repetir la victoria, puesto que no nos queda otra si queremos salir de abajo. Para poder ganar tenemos que hacer el plan de partido que nos marque el míster, que, por cierto, estamos a muerte con él, y evitar esos momentos de desconexión que tanto nos penalizan, sobre todo al comenzar los partidos y las segundas partes. Además, jugamos en casa y tenemos que hacer valer eso”.