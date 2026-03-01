Derbi de urgencias en Oira entre Cented y Sporting Celanova

Ni el Cented Academy, ni el Sporting Celanova llegan en buen momento a un derbi de urgencias. Los locales llevan cuatro partidos sin ganar y tienen una exigua renta de dos puntos sobre el descenso, mientras que los celanovenses han recibido ocho goles en los dos últimos partidos y ocupan la penúltima posición a siete de la permanencia.

Manu Losada, entrenador de los pontinos, resalta que “tras una derrota dolorosa ante el Beluso por 5-0, es un buen momento para que nos redimamos todos, tanto el cuerpo técnico como los jugadores y que realmente demuestren las capacidades que tienen y evitar los errores graves que tuvimos la pasada jornada”.

En cuanto al derbi, Losada, que pierde a Sergio, Esteban y Velo, señala que “será un partido muy reñido y de tú a tú. Las dinámicas, en las últimas semanas, de ambos equipos no son buenas y los dos estamos en una situación muy incómoda. Creo que va a ser un encuentro muy cerrado y en el que los dos equipos van a intentar no perder nada. Tenemos que ser muy fiables si queremos conseguir algo positivo en el derbi”.

Por otro lado, Ángel Mociño, técnico del Celanova, comenta que “ellos tienen una pequeña ventaja clasificatoria, pero como club están una situación más compleja, ya que nosotros somos un recién ascendido y como digo siempre, el Sporting Celanova, como club, está por encima de la categoría. Ahora bien, vamos con todo para sumar lo máximo posible y agarrarnos a la lucha por la salvación”.

Con relación a las claves, sostiene que “los equipos de abajo tenemos un patrón común, que es que competimos todos los partidos, pero que tenemos esos momentos de desconexión que se pueden pagar muy caros, y es algo que hay que evitar si queremos ganar”. Son bajas, Valencia, Hugo Pérez y Joni.

Oira, 16:30 horas.