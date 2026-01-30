🔴 Directo | El Arenteiro obligado a puntuar ante el Bilbao Athletic

Alvin, portero del Arenteiro, sale por el balón en el área.

El Arenteiro necesita sumar una victoria lo antes posible que les permita no seguir al final de la clasificación. Hasta Espiñedo para disputar un partido marcado por el clima llega el Bilbao Athletic con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Esta es la retransmisión, minuto a minuto, de La Región.

El Arenteiro se enfrenta al Bilbao Athletic en Espiñedo en un partido donde deben comenzar a puntar de tres en tres para salir de los últimos puestos de la clasificación y lograr su primera victoria del 2026.

El partido arrancó con cierto retraso y el campo encharcado en algunas zonas provocando muchos duelos y juego directo. En ese intercambio de golpes, el CD Arenteiro salió mejor parado gozando de hasta cuatro ocasiones para adelantarse pero sin fortuna.

El portero visitante, Mikel Santos, fue el mejor al parar los tiros de Bastida y Eliseo para evitar el primero de los de O Carballiño. Por su parte Gift fue quien más peligro generó para los de Arrambarri.

En los instantes finales de la primera mitad la lluvia comenzó a caer sobre Espiñedo lo que afecta al desarrolla de la segunda mitad.

La lluvia y el viento pueden ser factor en un partido que puedes seguir minuto a minuto desde las 20:30 horas con La Región (0-0)